Dónde ver EN VIVO Necaxa vs. América por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Necaxa y el América se enfrentarán en el partido de cierre de la Jornada 10 del Apertura 2026.

Necaxa recibe este domingo al América en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. El duelo entre los Rayos y las Águilas arranca a las 21:00 horas (tiempo del Centro de México) y se lleva a cabo en el Estadio Victoria, en Aguascalientes.

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La escuadra de Aguascalientes busca hacer valer su localía ante su afición, mientras que el conjunto azulcrema intentará llevarse los tres puntos como visitante para mantenerse firme en los primeros puestos de la tabla general.

¿Por dónde ver el partido en México?

La transmisión del partido entre Necaxa y América estará disponible a través de televisión restringida y plataformas digitales. En televisión podrá seguirse por la señal en exclusiva de FOX+, mientras que por streaming la alternativa oficial disponible para México es la plataforma FOX One.

La actualidad de ambos equipos

Los Rayos del Necaxa llegan a este compromiso con la urgencia de sumar unidades, registrando ocho puntos en lo que va del torneo producto de dos victorias, dos empates y cinco derrotas. Actualmente ubicado en el puesto 17 de la tabla, el conjunto local estará en búsqueda de su primer victoria en el Torneo Apertura 2026 en dos meses, siendo la última el 2-1 contra Monterrey el 26 de julio.

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Por su parte, el Club América se encuentra más consolidado en lo alto de la tabla, ubicándose en la tercera posición con 17 puntos tras conseguir cinco triunfos en sus ocho encuentros disputados. Esta noche, las Águilas buscarán conseguir su primer victoria en el mes desde el 2-0 contra Puebla el 29 de agosto en el Apertura 2026.

En síntesis

Necaxa vs. América se juega este domingo a las 21:00 horas por FOX+.

se juega este domingo a las 21:00 horas por FOX+. Necaxa ocupa el puesto 17 de la tabla general con ocho puntos.

de la tabla general con ocho puntos. Club América marcha en la tercera posición del torneo con 17 puntos sumados.