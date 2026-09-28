Javier Aguirre predice cómo le irá a México con Rafael Márquez en su presentación en Valencia

En su presentación como entrenador del Valencia, Javier Aguirre lanzó una predicción de cómo le ira a Rafa Márquez en el Tri.

Rafael Márquez ha iniciado formalmente su etapa como director técnico de la Selección Mexicana de fútbol, encabezando un proyecto que genera ilusión de cara al Mundial 2030. Uno de los referentes históricos que se pronunció al respecto fue el anterior seleccionador Javier Aguirre, quien durante su presentación oficial en Valencia ofreció su pronóstico sobre el futuro del Tri bajo el mando del exdefensor.

Publicidad

La Copa del Mundo 2026 marcó el cierre del ciclo del “Vasco” al frente del combinado nacional, habiéndose anunciado con antelación que Rafa Márquez asumiría la dirección técnica al término del torneo. Meses después, el Valencia requirió los servicios de Aguirre como su nuevo entrenador, al tiempo que Márquez preparaba su debut internacional frente a Colombia en la Fecha FIFA.

Durante la conferencia de prensa celebrada este lunes 28 de septiembre con motivo de la presentación del “Vasco” con el cuadro ché, el experimentado estratega fue cuestionado sobre la llegada de Márquez al banquillo azteca, revelando detalles de su relación: “Cuando surgió la noticia que venía para acá intercambiamos un par de mensajes, siempre con el cariño que nos tenemos desde hace 25 años y siempre con mucho respeto. Rafa sabe que siempre estaré para lo que necesite, una llamada, una opinión.“

Para finalizar, Aguirre expresó una tajante predicción sobre el desempeño del seleccionado bajo la tutela de quien se desempeñó como su auxiliar técnico durante el Mundial 2026. “La Selección Mexicana está en muy buenas manos y seguro que le va a ir muy bien. Le deseo lo mejor a Rafa y a México. Está Andrés con él; suficiente“, declaró Aguirre.

Publicidad

¡MENSAJE DEL VASCO A RAFA! 🗣️🚨



Javier Aguirre aseguró que la Selección Mexicana está en buenas manos bajo el mando de Rafael Márquez. 🇲🇽 pic.twitter.com/PURdM3TGKj — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 28, 2026

Aguirre y la decisión de aceptar al Valencia

El Valencia comenzó la temporada 2026-27 de LaLiga con complicaciones, ubicándose entre los tres equipos en zona de descenso tras cosechar cinco derrotas y un solo triunfo en siete fechas. Luego de la destitución de Carlos Corberán, la directiva del conjunto blanquinegro acudió al “Vasco” Aguirre como la solución para revertir la crisis deportiva.

El área directiva del Valencia enfatizó que la apuesta por el estratega mexicano se fundamentó en su amplia trayectoria en el fútbol español, aunado a sus credenciales en el manejo de grupo y su disposición para asumir escenarios complejos. El movimiento interrumpió el periodo de descanso que Aguirre disfrutaba desde la conclusión de la justa mundialista.

Publicidad

Al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a asumir el compromiso en Mestalla, el “Vasco” fue contundente: “No le puedo decir que no al Valencia. Nunca, nunca. Es un histórico de la Liga, tiene una afición brutal. Vienes aquí y te acojonas. Y quiero que Mestalla sea un imponente estadio, que le equipo vuelva a los planos en los que merece estar, en los que ha estado a lo largo de su historia. Yo había dejado cuatro ofertas a un lado. Estaba con mi familia, con mi mujer Silvia (Carrión), con mis nietos. Y le dije: ‘Silvia, lo siento, pero nos tenemos que ir para allá‘”.

En síntesis