¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Noruega vs. Portugal por la UEFA Nations League 2026-27

Se viene el partido más esperado del día. Dos de las selecciones sensaciones del momento se miden en la segunda jornada de la UEFA Nations League 2026-27 en un encuentro apasionante entre Noruega y Portugal. Conoce quiénes son los 22 protagonistas encargados de darle vida al compromiso.
Por el lado de Noruega, una victoria trabajada en casa ante Dinamarca por 3-2 les permitió continuar con el buen envión que arrastraban desde la Copa del Mundo, donde llegaron hasta cuartos de final. En ese sentido, las estrellas principales estarán desde el inicio ante los lusos.
En el caso de Portugal, el brilló no se destacó en el triunfo apenas por 1-0 ante Gales en condición de local, pero sí sirvió para iniciar con paso perfecto la competencia internacional. Ahora, con Cristiano Ronaldo como titular, buscará conseguir un triunfo que significaría dar un verdadero golpe sobre la mesa.
Alineación de Noruega vs. Portugal
- Orjan Nyland
- Fredrik Aursnes
- Torbjorn Heggem
- Kristoffer Ajer
- Julian Ryerson
- Patrick Berg
- Sander Berge
- Martin Odegaard
- Antonio Nusa
- Erling Haaland
- Oscar Bobb
Alineación de Portugal vs. Noruega
- Diogo Costa
- Nuno Mendes
- Rúben Dias
- Renato Veiga
- João Cancelo
- Pedro Neto
- Vitor Vitinha
- Rúben Neves
- Bernardo Silva
- João Félix
- Cristiano Ronaldo
En síntesis
- Noruega y Portugal confirmaron sus alineaciones titulares para la UEFA Nations League 2026-27.
- Erling Haaland lidera el ataque titular de Noruega tras vencer 3-2 a Dinamarca.
- Cristiano Ronaldo arranca como titular en Portugal tras el triunfo 1-0 ante Gales.