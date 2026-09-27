¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Noruega vs. Portugal por la UEFA Nations League 2026-27

Se viene el partido más esperado del día. Dos de las selecciones sensaciones del momento se miden en la segunda jornada de la UEFA Nations League 2026-27 en un encuentro apasionante entre Noruega y Portugal. Conoce quiénes son los 22 protagonistas encargados de darle vida al compromiso.

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Por el lado de Noruega, una victoria trabajada en casa ante Dinamarca por 3-2 les permitió continuar con el buen envión que arrastraban desde la Copa del Mundo, donde llegaron hasta cuartos de final. En ese sentido, las estrellas principales estarán desde el inicio ante los lusos.

En el caso de Portugal, el brilló no se destacó en el triunfo apenas por 1-0 ante Gales en condición de local, pero sí sirvió para iniciar con paso perfecto la competencia internacional. Ahora, con Cristiano Ronaldo como titular, buscará conseguir un triunfo que significaría dar un verdadero golpe sobre la mesa.

Alineación de Noruega vs. Portugal

Orjan Nyland

Fredrik Aursnes

Torbjorn Heggem

Kristoffer Ajer

Julian Ryerson

Patrick Berg

Sander Berge

Martin Odegaard

Antonio Nusa

Erling Haaland

Oscar Bobb

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Alineación de Portugal vs. Noruega

Diogo Costa

Nuno Mendes

Rúben Dias

Renato Veiga

João Cancelo

Pedro Neto

Vitor Vitinha

Rúben Neves

Bernardo Silva

João Félix

Cristiano Ronaldo

En síntesis