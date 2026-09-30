¿Por qué no juega Lionel Messi en Argentina vs. Bolivia por el amistoso internacional?

El astro argentino no será parte del amistoso que disputará la Albiceleste ante Bolivia en tierras argentinas.

La Selección Argentina afrontará su primer amistoso de esta Fecha FIFA sin su capitán, Lionel Andrés Messi. La Albiceleste se medirá ante Bolivia este miércoles en el Estadio Mario Alberto Kempes, pero el delantero no formará parte del equipo que dirige Lionel Scaloni.

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Messi fue incluido en la convocatoria para esta serie de amistosos, aunque el cuerpo técnico decidió que no participe del encuentro frente a Bolivia. Su presencia está reservada para el cierre de la fecha FIFA, cuando Argentina se enfrente a Benín en el Monumental de Buenos Aires.

Messi se retiró de la Selección Argentina y tendrá su despedida

La ausencia del capitán ante Bolivia está relacionada con su decisión de retirarse de la Selección Argentina. Después del Mundial 2026, Messi anunció su salida del seleccionado, aunque posteriormente aceptó disputar un último encuentro para despedirse de los hinchas argentinos.

El último partido de Messi con la Albiceleste será el próximo martes 6 de octubre ante Benín, en el Estadio Monumental. El encuentro será especialmente significativo porque marcará su despedida del seleccionado en territorio argentino.

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Antes de ese compromiso, Argentina jugará ante Bolivia y Burkina Faso, dos partidos en los que Messi no participará. Según explicó Scaloni, el futbolista tiene previsto llegar a la Argentina después del encuentro ante Burkina Faso para comenzar la preparación de su despedida.

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