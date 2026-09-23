Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Dinamarca por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Noruega y Dinamarca se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Noruega quiere arrancar con el pie derecho la Liga de Naciones y este jueves 24 de septiembre recibe a Dinamarca con la etiqueta de favorita en el papel.

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Es la primera fecha del grupo y ambos equipos necesitan sumar de entrada para no quedar complicados en las cuentas desde temprano.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

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La actualidad de ambos equipos

Noruega llega con el favoritismo de local y con la obligación de mostrarlo desde el primer partido. El equipo sabe que un buen arranque en la Liga de Naciones puede marcar el resto de la fase de grupos.

Dinamarca, en cambio, viene de una historia reciente favorable ante este rival y buscará apoyarse en eso para complicarle los planes a Noruega en su propia casa. El objetivo también pasa por no dejar puntos en juego en la primera presentación del certamen.

El historial entre Noruega y Dinamarca

Se enfrentaron 12 veces y el dominio es claramente danés: 8 triunfos contra apenas 2 de Noruega, con 2 empates en el medio. La diferencia de gol también refleja esa historia, 21 a 11 a favor de Dinamarca. El antecedente más reciente fue en junio de 2024, cuando Dinamarca se impuso 3-1, y en general los últimos cruces vienen confirmando esa tendencia.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/06/2024 Dinamarca vs. Noruega 3-1 Friendlies 15/11/2013 Dinamarca vs. Noruega 2-1 Friendlies 06/09/2011 Dinamarca vs. Noruega 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 26/03/2011 Noruega vs. Dinamarca 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/06/2003 Dinamarca vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2002 Noruega vs. Dinamarca 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 21/04/1998 Dinamarca vs. Noruega 0-2 Friendlies 01/06/1994 Noruega vs. Dinamarca 2-1 Friendlies 29/04/1992 Dinamarca vs. Noruega 1-0 Friendlies 06/06/1990 Noruega vs. Dinamarca 1-2 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 10:00 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis

Noruega y Dinamarca se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.