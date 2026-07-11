Gilberto Mora es sorprendido haciendo el 'remo vikingo' de Noruega

Gil Mora sí estuvo en los cuartos de final y fue captado apoyando al conjunto de Noruega ante Inglaterra.

La Selección Mexicana pudo estar en el partido de los cuartos de final de hoy ante Noruega, pero cayó en su partido contra Inglaterra y ahora fueron los ingleses quienes se midieron en este duelo. Sin embargo, un jugador de México sí estuvo presente en este partido y parece que apoyando a los noruegos, se trata de Gilberto Mora.

Publicidad

El futbolista de los Xolos de Tijuana se fue de vacaciones a Miami donde se reencontró con sus representantes en este enfrentamiento. Pero lo que llamó la atención es que el futbolista mexicano iba vestido en color rojo, como representando al cuadro de Noruega y se encontraba entre los aficionados de este país.

¿Gil Mora apoyando a Noruega?

Pero eso no fue todo, porque además fue captado en un video haciendo el “Viking Row” (remo vikingo) con todos los seguidores noruegos. Algo que llamó la atención, porque después de que los ingleses eliminaran a México, varios de los aficionados decidieron apoyar a este conjunto especialmente por Erling Haaland.

¡Morita se subió al barco !⛵️🇳🇴



Gilberto Mora no quiso quedarse con las ganas y participó en el famoso remo vikingo junto a la afición de noruega 😂❤️#ElMundialEsNuestro ⚽️ 🌎 y la Semifinal estará en exclusiva por @VIX 🇲🇽📲 https://t.co/dWUrQBuujP pic.twitter.com/aCa9t0CT8m — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 12, 2026

Publicidad

También con la familia de Haaland

Cabe mencionar que en otro video también fue visto junto a la familia de Haaland, y es que hay que recordar que Rafaela Pimenta es también agente de Erling, por lo que al término del encuentro se pudieron ver en la espera del futbolista del Manchester City, puesto que seguramente ya le están buscando acomodo a “Morita” también.

En síntesis

Gilberto Mora apoyó a Noruega vistiendo de rojo en el duelo contra Inglaterra.

apoyó a Noruega vistiendo de rojo en el duelo contra Inglaterra. Remo vikingo: El jugador de Xolos fue grabado animando junto a aficionados noruegos.

El jugador de Xolos fue grabado animando junto a aficionados noruegos. Erling Haaland: Mora convivió con su familia; ambos son representados por Rafaela Pimenta.