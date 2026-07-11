Gilberto Mora es sorprendido haciendo el 'remo vikingo' de Noruega

La Selección Mexicana pudo estar en el partido de los cuartos de final de hoy ante Noruega, pero cayó en su partido contra Inglaterra y ahora fueron los ingleses quienes se midieron en este duelo. Sin embargo, un jugador de México sí estuvo presente en este partido y parece que apoyando a los noruegos, se trata de Gilberto Mora.
El futbolista de los Xolos de Tijuana se fue de vacaciones a Miami donde se reencontró con sus representantes en este enfrentamiento. Pero lo que llamó la atención es que el futbolista mexicano iba vestido en color rojo, como representando al cuadro de Noruega y se encontraba entre los aficionados de este país.
¿Gil Mora apoyando a Noruega?
Pero eso no fue todo, porque además fue captado en un video haciendo el “Viking Row” (remo vikingo) con todos los seguidores noruegos. Algo que llamó la atención, porque después de que los ingleses eliminaran a México, varios de los aficionados decidieron apoyar a este conjunto especialmente por Erling Haaland.
¡Morita se subió al barco !⛵️🇳🇴— TUDN MEX (@TUDNMEX) July 12, 2026
Gilberto Mora no quiso quedarse con las ganas y participó en el famoso remo vikingo junto a la afición de noruega 😂❤️#ElMundialEsNuestro ⚽️ 🌎 y la Semifinal estará en exclusiva por @VIX 🇲🇽📲 https://t.co/dWUrQBuujP pic.twitter.com/aCa9t0CT8m
También con la familia de Haaland
Cabe mencionar que en otro video también fue visto junto a la familia de Haaland, y es que hay que recordar que Rafaela Pimenta es también agente de Erling, por lo que al término del encuentro se pudieron ver en la espera del futbolista del Manchester City, puesto que seguramente ya le están buscando acomodo a “Morita” también.
🧐La hermana de Haaland se parece más a Haaland— TUDN MEX (@TUDNMEX) July 12, 2026
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En síntesis
- Gilberto Mora apoyó a Noruega vistiendo de rojo en el duelo contra Inglaterra.
- Remo vikingo: El jugador de Xolos fue grabado animando junto a aficionados noruegos.
- Erling Haaland: Mora convivió con su familia; ambos son representados por Rafaela Pimenta.