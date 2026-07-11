¿No debió contar el segundo gol de Inglaterra? FIFA responde

Se señaló que el balón tocó la cámara que está en el aire y tenía que detenerse el Inglaterra vs Noruega antes del gol inglés.

El Inglaterra vs Noruega terminó el tiempo regular con un 1-1 que mandó el encuentro a los tiempos extra. Fue al minuto 93′ cuando Jude Bellinham apareció para marcar el segundo tanto para los ingleses, que los pondría con un paso cerca de la semifinal para enfrentar al ganador de Argentina vs Suiza.

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¿Debió anularse el gol de Inglaterra?

Tomando esto en cuenta, en redes sociales se comenzó a hacer viral el video en el que Ørjan Nyland despeja el balón y éste golpea la “spider cam”, que es la cámara que se encuentra haciendo grabaciones desde las alturas. Esto desvía la pelota para que le caiga al conjunto inglés y de ahí caiga la anotación.

Norway informing match officials that England's goal was a result of the ball hitting the camera cable pic.twitter.com/ILkgjpPGKO — The ANF Club ⚽️ (@adjorNfriends) July 11, 2026

Según las reglas, cuando el balón es tocado por algo externo, como en ocasiones pasa con los árbitros, se tiene que detener el encuentro, pero en este caso no se hizo e inmediatamente se les señaló en el metraje. Sin embargo, sólo el arquero noruego hizo la aclaración y al final se contabilizó la anotación.

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La respuesta de la FIFA

Ante las señalizaciones, apareció la FIFA para hacer la aclaración al respecto, donde dejó ver que el sensor del balón no detectó ningún golpe: “Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el “latido del balón” cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón.”

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Al final, esta anotación le dio el resultado a Inglaterra, quienes ya clasificaron por el 2-1 a su favor, pero sembró la duda de que en el duelo de Croacia, la pelota fuera capaz de detectar el cabello de un futbolista, pero no de un golpe con el cable de la cámara, lo que ha empezado a generar mucha polémica entre los aficionados.

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En síntesis