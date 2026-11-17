En la continuidad del parate internacional, Argentina y Costa Rica chocarán en un muy esperado amistoso este martes 17 de noviembre, para probar sus fuerzas entre sí. Ambos sin desafíos en competiciones oficiales, vislumbraron un momento en el calendario FIFA para poder batirse a duelo y lo harán esta noche en Sudamérica.

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Al igual que en su último desafío, la ‘Albiceleste’ será local ante su gente hoy contra Costa Rica, que disfrutará de un contexto que no será hostil al tratarse de un amistoso. Argentina venía de jugar en Buenos Aires su primer partido de esta jornada de selecciones, pero perdió en casa y mudará su localía a otra provincia del país.

El escenario del amistoso internacional de este martes será el Estadio Mario Alberto Kempes, un recinto que no tiene ‘dueño’ fijo en materia de clubes argentinos. Aunque allí habitualmente juega de local sus partidos el equipo Talleres de Córdoba, también suelen llevar sus juegos Instituto y Belgrano cuando hay visitantes.

El Mario Alberto Kempes, desde un dron [Foto: Getty]

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El Estadio Mario Alberto Kempes cuenta con una capacidad para hasta 57 mil espectadores, aunque no se espera un lleno total en las tribunas del recinto argentino. Sin Leo Messi, con boletos a precios altísimos y al no jugar ninguna competición “por los puntos”, ha bajado el interés del público local en este tipo de juegos.

Este establecimiento que será anfitrión del Argentina vs. Costa Rica tiene 48 años de vida: fue construido en 1978 para el Mundial de Futbol de aquel año. Desde entonces ha quedado como un “estadio multi-usos”, que esta vez recibirá al seleccionado. AFA tuvo la iniciativa para llevar a la escuadra nacional también al interior del país.

Ante la falta de aforo en las inmediaciones del estadio del amistoso internacional, la organización comenzó a regalar tickets en la previa del juego, según reportó la cadena A24. Los jugadores de Argentina deberán acostumbrarse a la era post-Messi y que tendrán que redoblar esfuerzos para ‘ganarse’ el respaldo de la afición albiceleste.