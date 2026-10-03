¿Dónde y en qué estadio juegan Rayados vs. Toluca por el amistoso internacional?

La Liga MX no se disputa este fin de semana y ambos equipos aprovecharon concertaron un amistoso para competir.

Rayados y Toluca se ven las caras este sábado 3 de octubre en un amistoso internacional. Varios equipos han organizado amistosos debido a que no se juega la Liga MX y es por eso que los albiazules y los escarlatas se enfrentan en este partido.

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Tanto a Matías Almeyda como a Antonio Mohamed les viene bien el amistoso para no perder ritmo competitivo. Además este encuentro les servirá a los dos entrenadores para darle minutos a futbolistas que quizás aportaron poco a lo largo de la temporada.

¿Dónde y en qué estadio juegan?

El amistoso entre Rayados y Toluca de este sábado se lleva a cabo en el Shell Energy Stadium, recinto ubicado en Houston, Texas. Es una cancha más que conocida para ambos equipos ya que los dos se enfrentaron allí hace poco en la final de la Leagues Cup 2026, en la que los Diablos Rojos salieron vencedores.

Toluca y Rayados en la final de Leagues Cup 2026 en el Shell Energy Stadium (Getty Images)

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El Shell Energy Stadium tiene una capacidad aproximada de 22 mil espectadores y es un recinto en el que juegan habitualmente como local el Houston Dynamo de la MLS y el Houston Dash de la NWSL.

Este recinto ha sido sede de numerosos partidos de distintas ediciones de la Copa Oro y también ha jugado la Selección de Estados Unidos allí. Sin embargo, para eventos multitudinarios o multipropósitos se suele utilizar el NRG Stadium, el estadio más grande de Houston.

En síntesis

Rayados y Toluca disputan un partido amistoso en el Shell Energy Stadium .

disputan un partido amistoso en el . El encuentro internacional se lleva a cabo en la ciudad de Houston, Texas .

. El estadio cuenta con una capacidad aproximada para 22 mil espectadores.