Julio Furch y Julián Quiñones fueron bicampeones con Atlas de la mano de Diego Cocca. El argentino habló sobre el momento del mexicano.

Julio Furch y Julián Quiñones formaron una de las duplas de atacantes más reconocidas de la última década en el futbol mexicano. Ambos lograron el bicampeonato de la Liga MX con Atlas y ahora cada uno se encuentra en momentos diferentes.

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Mientras que el argentino se retiró hace un año del futbol profesional, Julián Quiñones viene de brillar en el Mundial 2026 y se destaca en Arabia Saudita. En una entrevista exclusiva con Bolavip, Julio Furch habló sobre lo que vivió con el delantero y acerca de su presente.

“Julián llegó a Atlas quizás no teniendo muchos minutos y encontró un club que necesitaba de él y creo que lo entendió. Julián sabía lo que podía aportar, de parte nuestra estamos muy orgullosos de lo que está consiguiendo porque entrenaba y quería resaltar”, comenzó diciendo el bicampeón con Atlas sobre Julián Quiñones.

“Todos nos fuimos ayudando en conjunto, yo jugaba para él y él jugaba para mí. Fue muy lindo para compartir porque había momentos que le dábamos la pelota y él generaba algo. En su último torneo estaba con una confianza descomunal que él podía desequilibrar y lo aprovechábamos. Fue muy lindo”, agregó Julio Furch.

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“Estoy muy orgulloso de lo que él ha conseguido ahora con la Selección Mexicana porque, si bien estuvo en duda su participación en el Mundial, estaba seguro que le iba a ir bien por la calidad de jugador que es. Perdí un poco el contacto con él, pero si nos cruzamos seguramente los dos estemos contentos de cruzarnos”, concluyó el argentino acerca de Julián Quiñones.

La entrevista completa