Cristiano Ronaldo suma 68 hat-tricks: ¿cuántos tiene Lionel Messi en su carrera?

Guiando al Al-Nassr hacia la victoria con tres goles, Cristiano Ronaldo llegó a la marca de 68 hat-tricks en su carrera, ampliando la distancia con Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo continúa demostrando que su nombre es un auténtico sinónimo de gol. En el duelo de este jueves frente al Al-Kholood, el artillero lusitano volvió a ensanchar su imponente legado en los libros dorados del balompié, recortando distancias de forma vertiginosa rumbo a la mítica barrera de las 1,000 anotaciones como profesional.

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En un compromiso donde el Al-Kholood había remontado la pizarra para poner contra las cuerdas al Al-Nassr, “CR7” inclinó la balanza en favor de los suyos a base de pura contundencia con el marcador igualado 2-2. A través de un zurdazo certero al minuto 66, un potente frentazo al 72 y una definición impecable de primera intención al 81, el delantero selló su triplete de la noche para consumar el triunfo del cuadro de Riad y catapultarlo al subliderato general de la Saudi Pro League 2026-27.

Estas tres dianas situaron la cuenta individual del astro portugués en 985 goles oficiales, colocándolo a tan solo 15 festejos de conquistar el anhelado millar de anotaciones, meta que, manteniendo su actual ritmo de ocho goles en 12 presentaciones esta campaña, parece cuestión de tiempo para consumarse. No obstante, además de acercarlo a dicho olimpo, su actuación sirvió para romper otra marca mayúscula en su expediente.

Con la exhibición montada ante Al-Kholood, Cristiano Ronaldo alcanzó la asombrosa cifra de 68 hat-tricks a lo largo de su trayectoria profesional, la mayor cantidad registrada por cualquier futbolista en la historia del deporte. De paso, el capitán portugués le puso fin a un ayuno de dos años y medio sin llevarse el balón a casa, toda vez que su último triplete databa del 4 de mayo de 2024 en la goleada 6-0 sobre Al-Wehda en el certamen saudí.

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¿Cuántos hat-tricks lleva Messi?

Por su parte, Lionel Messi se mantiene como el segundo máximo romperredes de todos los tiempos con 936 festejos, todavía distante del registro absoluto que ostenta Cristiano Ronaldo. La “Pulga” también se encuentra por detrás en el conteo de tripletes conseguidos, aunque en este rubro la brecha estadística resulta notablemente más estrecha.

Actualmente, Lionel Messi contabiliza 62 hat-tricks en su trayectoria, situándose a seis de diferencia del ariete europeo. La ocasión más reciente en la que el astro rosarino marcó tres o más dianas aconteció el pasado 29 de agosto frente a CF Montréal en la MLS, velada en la que firmó un póker de cuatro tantos; por su parte, su último triplete reglamentario de tres anotaciones se remonta al cruce ante Argelia en la Copa del Mundo 2026, celebrado el 16 de junio.

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En síntesis