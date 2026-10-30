No es un secreto que a Pumas no se le están dando los resultados y se le ha complicado la clasificación a la siguiente fase del Apertura 2026. Al cuadro auriazul no solo le ha costado encadenar triunfos al hilo, sino directamente conseguir victorias. Ha empatado y perdido mucho en lo que va de esta campaña.

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Se viene la recta final del campeonato y en Ciudad Universitaria ya empezaron a hacer cuentas para saber cómo harán para meterse en los Playoffs. Para ello, necesita comenzar a ganar pero no es sencillo dado el historial reciente de partidos de Pumas. Les urge un ‘quiebre’ que les permita ilusionarse con levantar cabeza.

Para ayudar al equipo a retomar la senda del triunfo y mejorar la temporada, Juninho ha implementado su propio recurso para cambiar la suerte de Pumas este semestre. Incluso pese al rendimiento irregular del colectivo, el delantero brasileño ha conseguido mantenerse vigente en la lucha por el título de goleo de la Liga MX.

En la búsqueda de conseguir resultados más favorables, el atacante de Pumas se dirigió a una iglesia a pedir por un mejor pasar para el grupo. Juninho, una persona muy creyente, dejó de lado su interés personal y rezó por una levantada del equipo universitario. El artillero apuesta porque así empiecen a salir las cosas como quieren.

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En el tiempo libre que tuvo el plantel de Pumas previo al viaje a Puebla para el encuentro de este viernes, Juninho visitó la Basílica de Santa María de Guadalupe. De ese modo lo mostró públicamente el propio delantero de los ‘Felinos’ hace unas horas, en una publicación en su cuenta de la red social Instagram.

En este tramo de la campaña, Pumas sólo ganó uno de los últimos siete encuentros en el Apertura 2026, quedándose al borde del ‘knock-out’ de la Liguilla. Sólo quedan tres fechas por delante para conocer la suerte del equipo en este campeonato, y la intención de Juninho es que su método religioso sirva para este fin.

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Alcanzada la jornada 15 del Apertura 2026, Juninho es el segundo máximo goleador del torneo, con 8 conquistas, sólo por detrás de Salomón Rondón. En lo personal está claro que todo le está saliendo como desea, pero ahora el brasileño apunta a un crecimiento colectivo. ¿Le dará frutos su excursión a la iglesia de Ciudad de México?