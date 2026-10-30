Las Águilas reciben a los Diablos Rojos en un partido clave para mantenerse en lo más alto de la tabla. Guillermo Almada habló sobre la situación física de Alejandro Zendejas y dejó en claro bajo qué condiciones podrá volver a jugar.

América no puede darse el lujo de seguir perdiendo puntos en el torneo. Tras conseguir algunos resultados importantes que le habían dado una gran ventaja sobre sus rivales, la derrota ante Pachuca y el empate con Xolos hicieron que esa diferencia se redujera. Las Águilas siguen siendo líderes, pero ahora están solamente dos puntos arriba de Chivas y Cruz Azul.

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El equipo de Guillermo Almada tiene una prueba muy complicada este sábado en el Estadio Azteca. Las Águilas reciben a Toluca desde las 21:00 hs de la CDMX por la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.

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Los Diablos Rojos también necesitan volver a ganar tras algunos resultados irregulares que hicieron que baje en la tabla de posiciones y buscarán nuevamente llevarse los tres puntos ante un rival contra el que les ha ido muy bien en el último tiempo.

A diferencia del último encuentro ante Xolos, en donde apostó por la rotación, Almada volvería a poner a sus titulares ante Toluca y espera sumar nuevamente de a tres para no perder el primer lugar en la tabla, sabiendo que sus perseguidores están al acecho.

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La gran incógnita está en si Alejandro Zendejas podrá volver a sumar minutos, ya que viene de quedarse afuera por problemas físicos. Sin embargo, el DT no dio las mejores noticias y explicó qué tendrá que pasar para que el mediocampista mexicano pueda estar disponible.

¿Qué dijo Almada sobre Zendejas?

“Si está bien, sí, si no, no lo vamos a arriesgar”, reveló Almada en conferencia de prensa sobre el mediocampista mexicano. De esta manera, Zendejas solamente jugará si lo ven al 100%, ya que no lo quieren perder por más tiempo, sabiendo que se vienen cosas importantes para el América.

🦅🗣️ ¡ALMADA RESPONDE A LAS DUDAS DEL AMÉRICA! Tras el empate ante Xolos, el técnico abordó la falta de contundencia y la posibilidad de recuperar a Alejandro Zendejas para enfrentar a Toluca. 👀⚽ ¿Qué necesita ajustar el América para volver al triunfo? 👇 https://t.co/AQx1jqpEXd — Claro Sports (@ClaroSports) October 29, 2026

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