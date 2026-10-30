Dónde ver EN VIVO Puebla vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Pumas visita a Puebla este viernes 30 de octubre por la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Conoce el horario del encuentro y los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el partido en vivo.

Puebla recibe este viernes a Pumas UNAM en el arranque de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro comienza a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y se lleva a cabo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

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La Franja llega con la misión de sumar tres puntos ante su gente para cerrar el certamen con dignidad y salir de los puestos bajos de la clasificación. Por su parte, el conjunto universitario encara este viaje con la urgencia de llevarse la victoria para mantener vivas sus esperanzas de clasificación a la fase final del fútbol mexicano.

¿Por dónde ver el partido en México?

La noticia positiva para los aficionados de ambos clubes es que el choque entre camoteros y auriazules cuenta con diversas opciones tanto en señal abierta como en televisión por cable y plataformas digitales:

Televisión Abierta: Azteca 7.

Azteca 7. Televisión de Paga: ESPN 2.

ESPN 2. Streaming Online: Disney+ Premium y plataformas digitales de Azteca Deportes.

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La actualidad de ambos equipos

El equipo poblano afronta este compromiso tras una seguidilla de resultados complicados en la recta final de la fase regular. Con poco margen de error en el torneo, Puebla intentará hacer valer la condición de local en el Estadio Cuauhtémoc para frenar el envión de los capitalinos.

Por su parte, Pumas UNAM se presenta a la Angelópolis obligado a no dejar escapar unidades. La escuadra del Pedregal necesita ganar sus compromisos restantes para asegurar un boleto en la fiesta grande, por lo que saldrá a proponer el partido desde el arranque en busca de un triunfo fundamental fuera de casa.

En sintesis

Puebla y Pumas UNAM juegan este viernes a las 21:00 horas por Jornada 15.

juegan este viernes a las 21:00 horas por Jornada 15. El Estadio Cuauhtémoc albergará el partido correspondiente al Torneo Apertura 2026 de Liga MX.

el partido correspondiente al Torneo Apertura 2026 de Liga MX. Azteca 7 y ESPN 2 transmitirán el partido en vivo para la televisión mexicana.