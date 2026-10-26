Óliver Torres renueva con Rayados de Monterrey

Óliver Torres es un jugador que en los últimos meses desde la llegada de Matías Almeyda a Rayados, ha podido encontrar su mejor versión en el terreno de juego. El futbolista ha sido capaz de encontrar espacios que dentro de los partidos han sido claves para marcar la diferencia, por lo que el equipo no estaría dispuesto a dejarlo ir.

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Renuevan a Óliver Torres con Rayados

De acuerdo con la información de Telediario, la directiva regiomontana ha decidido que Torres sea renovado por un año. El jugador ya tenía un contrato que expira hasta junio del 2027, por lo que ahora se mantendrá en la Pandilla hasta el verano de 2028 con esta noticia. Ahora el mediocampista tendrá la oportunidad de seguir en ese nivel.

¿Qué pudo frenar su renovación?

Una de las cosas que estaba preocupando para el tema de su renovación es que justo en la recta final del torneo el futbolista comenzó a sufrir una lesión, por la cual tuvo que hacer un viaje a Guadalajara para que fuera revisado por el médico y determinara su situación con las molestias y edema óseo en el tobillo izquierdo que se pensaban ameritaba cirugía.

Para buena noticia del equipo, Óliver por el momento no requiere de una operación para esta lesión que ya lleva arrastrando desde la pretemporada. Sin embargo, pone a pensar que será algo que más tarde tendrá que tratarse, sobre todo ahora que ya cuentan con él de manera incondicional y hasta ha sido considerado para su renovación.

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En síntesis