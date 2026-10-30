Este sábado se juega uno de los partidos más importantes que pueden disputarse en la actualidad en la Liga MX. América y Toluca se ven las caras en el Estadio Azteca por la Jornada 15 del torneo y es un duelo clave para que ambos se midan antes de la Liguilla.

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América es el líder del Apertura 2026, mientras que los Diablos Rojos acumulan una racha de seis partidos sin ganar en el campeonato. Es por eso que Antonio Mohamed habló de la importancia de este partido porque les puede servir como envión en caso de ganarle al equipo de Guillermo Almada.

“Obviamente jugamos contra el equipo mas importante del país, en su estadio, el estadio mas emblemático y uno de los mejores del mundo. Es un momento ideal para nosotros de poder recuperarnos. Si nos recuperamos el sábado volvemos a ser candidatos a pelear el campeonato“, comentó el Turco en plática con el programa ‘Línea de 4’ de TUDN.

“Necesitamos un partido de esos, jugarlo y ganarlo bien con autoridad. Ganar contra ese rival y ese estadio“, agregó el entrenador de Toluca. En esta racha negativa de seis partidos sin ganar, el club escarlata perdió con Santos Laguna y Tigres y empató con Cruz Azul, Atlético de San Luis, Xolos y Club León.

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Antonio Mohamed y Guillermo Almada se verán las caras este sábado (Getty Images)

Antonio Mohamed sobre los 100 partidos con Toluca

Antonio Mohamed cumplirá los 100 partidos con Toluca en el juego frente al América y el DT argentino habló sobre este hito: “Fue rápido, ¿no? Fueron muchos partidos en poco tiempo, muchas competencias. En otros equipos tuve que estar más años para poder completar esa cantidad de partidos. Creo que ha sido un camino hermoso, lo he disfrutado muchísimo. Obviamente cuando se gana es mas llevadero el camino”.

Por lo tanto este sábado el partido de Toluca será especial, por los 100 encuentros de Antonio Mohamed al mando del equipo pero también los Diablos Rojos intentarán cortar su racha sin ganar y también llevarse un triunfo del Azteca sería especial para la afición escarlata.

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En síntesis