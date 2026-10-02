¿Rayados vs. Toluca va por TV abierta? Qué canal transmite el amistoso en México

Se viene un partidazo en Houston y en esta nota te explicamos cómo podrás sintonizar el compromiso.

¡Promesa de buen futbol! En uno de los duelos más reiterados de los últimos tiempos, Rayados de Monterrey y Toluca volverán a enfrentarse. Albiazules y escarlatas, con un antecedente muy reciente y fresco, chocarán nuevamente, pero ahora en el marco de un amistoso. Aprovechando el receso de Liga MX, sumarán ritmo y minutos entre ambos.

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¿Cómo llegan Rayados y Toluca al nuevo amistoso?

La ‘Pandilla’ atraviesa una etapa muy irregular en la temporada, ubicándose en el 10° puesto de la Liga MX en el Torneo Apertura, con 13 puntos de 27 posibles. Además, no gana dos partidos seguidos por el campeonato local desde hace más de seis meses, lo que marca lo que le ha costado sostener un nivel o continuidad.

Los ‘Diablos Rojos’, por su parte, transita un presente mucho mejor en el semestre, colocados en el 1° lugar de la Liga MX, con 20 unidades en diez juegos. Ratificando su positiva actualidad, el cuadro escarlata ganó siete de sus últimos nueve duelos entre todas las competencias, y busca repetir buenas sensaciones.

Toluca sonrió la última vez contra Rayados [Foto: Getty]

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¿Cuándo y a qué hora juegan Rayados vs. Toluca por el amistoso?

El partido Rayados de Monterrey vs. Toluca FC se celebrará este sábado 3 de octubre, a partir de las 18.00 horas del Centro de México (19.00 hora local de Houston). El compromiso se estará jugando en simultáneo al duelo entre Argentina y Burkina Faso, siendo ambos encuentros los programados para esa franja horaria.

¿Dónde y en qué estadio juegan Rayados vs. Toluca por el amistoso?

El partido Rayados de Monterrey vs. Toluca FC contará con una sede conocida: será en el Shell Energy Stadium, localizado en la ciudad de Houston (Texas, Estados Unidos). En este mismo escenario disputaron ambos conjuntos hace pocas semanas la final de la Leagues Cup, donde los ‘Diablos Rojos’ se impusieron y gritaron campeón.

¿El amistoso Rayados vs. Toluca va por TV abierta en México?

El partido Rayados de Monterrey vs. Toluca FC no se podrá seguir por televisión abierta en territorio mexicano, una mala noticia para aquellos fanáticos que querían verlo. El encuentro no se podrá sintonizar por ninguno de los canales gratuitos disponibles en la grilla televisiva y habrá que pagar para observar las acciones.

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¿Qué canal transmite Rayados vs. Toluca por el amistoso?

El partido Rayados de Monterrey vs. Toluca FC contará con la transmisión en vivo y en directo en México, en forma exclusiva, de la plataforma online ViX Premium. Ningún canal de televisión, ni siquiera de TV de cable, pasará el juego en el país. Únicamente se podrá observar por medio del mencionado servicio de streaming de paga.