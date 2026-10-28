Las metas del Atlas están mucho más allá del desenlace que le depare el actual campeonato del futbol mexicano. Si bien lucharán hasta el final por el título, el proyecto apunta a tener éxito a la larga y que los trofeos comiencen a llegar uno atrás del otro. Y para ello necesitarán seguir jerarquizando el plantel tal como lo vienen haciendo.

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En este sentido, el popular ‘Beto’ Ávalos, reportero rojinegro con fuentes dentro del club, aseguró que Hernán Crespo y Grupo PRODI tienen un sueño para el invierno. Se viene próximamente un nuevo mercado de pases, y Atlas seguirá destinando una gran parte del presupuesto a traer nuevos refuerzos que den un salto de calidad.

De acuerdo a la información del reconocido periodista de Atlas, el primer fichaje que los ‘Zorros’ intentarán cerrar en la siguiente ventana de transferencias será Denzell García. El defensa que ya forma parte del proceso de la Selección Mexicana de Rafa Márquez gusta hace mucho en la institución y es el gran anhelo de todos.

Denzell García podría llegar a Atlas en breve [Foto: Getty]

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Denzell García es casi un obsesión para todo Atlas, y el último mercado estuvo muy cerca de ser refuerzo rojinegro. A través de Grupo PRODI, la institución envió una muy buena oferta a FC Juárez para comprar su ficha, pero lo retuvieron por no poder reemplazarlo. Si no, ya estaría en Guadalajara adaptándose al equipo y al lugar.

Para que no les vuelva a suceder lo de la ventana anterior con los cortos plazos para negociar, la intención del club es arreglar de palabra su contratación con anterioridad. Con el mercado cerrado, Atlas intentará acordar un número con la directiva de los Bravos, para cuando abra el libro de pases de invierno solo tener que volcarlo en papeles.

Desde el lado de Denzell García, el jugador ya ha expresado su deseo de llegar a los ‘Zorros’, una posibilidad que ve con muy buenos ojos para su carrera. Así como con Elías Montiel, también considera que es un lugar apropiado para mantenerse en vidriera del ‘Tri’. Y más aún con los fichajes que continuarán cayendo al grupo.

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El futbolista apuntado por Atlas tiene tres años más de contrato con Juárez, por lo que el traspaso tal como es esperado costará sus millones. Sin embargo, es una operación que en Guadalajara están convencidos que valdrá la pena afrontar. Denzell García es el primer sueño para el 2027 y son optimistas en que se arribará a un buen puerto.