La Selección de Costa Rica recibió un duro golpe tras quedar fuera del Mundial 2026, luego de no cumplir con las expectativas durante las eliminatorias de la CONCACAF. El equipo estuvo bajo la dirección del mexicano Miguel Herrera, quien decidió dejar su cargo tras la eliminación, ya que se esperaba un rendimiento mucho más competitivo de su proyecto.

En las últimas horas, la FIFA actualizó su ranking y volvió a afectar al seleccionado centroamericano, colocándolo dos puestos más abajo, pasando del 49 al 51. Esta caída refleja la difícil situación que atraviesa el equipo tras el fracaso en la clasificación mundialista.

Por su parte, la Selección Mexicana también sufrió un retroceso, bajando del puesto 15 al 16, una consecuencia directa de la victoria de Senegal en la Copa Africana de Naciones 2026, que le permitió al seleccionado africano escalar siete posiciones en la tabla.

El impacto de estos cambios es notorio, ya que muestra cómo los resultados recientes en torneos internacionales y eliminatorias influyen directamente en la posición de los equipos en el ranking FIFA. La presión sobre los entrenadores y selecciones se intensifica, especialmente para los países que buscan mantenerse entre los mejores del mundo.

Además de Costa Rica y México, otros seleccionados también se mantienen en posiciones destacadas, como España, Argentina y Francia, que continúan liderando la clasificación sin cambios en sus puntos.

Los 10 mejores seleccionados del ranking FIFA

CL Equipo Puntos Puntos previos +/- Ventana de partidos FIFA 1 España 1877.18 1877.18 – – 2 Argentina 1873.33 1873.33 – – 3 Francia 1870 1870 – – 4 Inglaterra 1834.12 1834.12 – – 5 Brasil 1760.46 1760.46 – – 6 Portugal 1760.38 1760.38 – – 7 Países Bajos 1756.27 1756.27 – – 8 Marruecos 1736.57 1716.34 +20.23 L W W W W D W 9 Bélgica 1730.71 1730.71 – – 10 Alemania 1724.15 1724.15 – –

