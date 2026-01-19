Es tendencia:
El castigo de FIFA a Costa Rica luego de la salida de Miguel Herrera como DT de la Selección

La FIFA actualizó el ranking FIFA y así quedó la Selección que en su momento supo dirigir el entrenador mexicano.

Por Ramiro Canessa

Costa Rica bajó en el ranking FIFA.

La Selección de Costa Rica recibió un duro golpe tras quedar fuera del Mundial 2026, luego de no cumplir con las expectativas durante las eliminatorias de la CONCACAF. El equipo estuvo bajo la dirección del mexicano Miguel Herrera, quien decidió dejar su cargo tras la eliminación, ya que se esperaba un rendimiento mucho más competitivo de su proyecto.

En las últimas horas, la FIFA actualizó su ranking y volvió a afectar al seleccionado centroamericano, colocándolo dos puestos más abajo, pasando del 49 al 51. Esta caída refleja la difícil situación que atraviesa el equipo tras el fracaso en la clasificación mundialista.

Por su parte, la Selección Mexicana también sufrió un retroceso, bajando del puesto 15 al 16, una consecuencia directa de la victoria de Senegal en la Copa Africana de Naciones 2026, que le permitió al seleccionado africano escalar siete posiciones en la tabla.

El impacto de estos cambios es notorio, ya que muestra cómo los resultados recientes en torneos internacionales y eliminatorias influyen directamente en la posición de los equipos en el ranking FIFA. La presión sobre los entrenadores y selecciones se intensifica, especialmente para los países que buscan mantenerse entre los mejores del mundo.

Además de Costa Rica y México, otros seleccionados también se mantienen en posiciones destacadas, como España, Argentina y Francia, que continúan liderando la clasificación sin cambios en sus puntos.

Los 10 mejores seleccionados del ranking FIFA

México vs. Panamá: Día, hora y TV para ver EN VIVO el amistoso internacional fuera de la Fecha FIFA

CLEquipoPuntosPuntos previos+/-Ventana de partidos FIFA
1España1877.181877.18
2Argentina1873.331873.33
3Francia18701870
4Inglaterra1834.121834.12
5Brasil1760.461760.46
6Portugal1760.381760.38
7Países Bajos1756.271756.27
8Marruecos1736.571716.34+20.23L W W W W D W
9Bélgica1730.711730.71
10Alemania1724.151724.15
En síntesis

  • Miguel Herrera dejó a Costa Rica tras la eliminación rumbo al Mundial 2026.
  • Costa Rica bajó al puesto 51 y México cayó al lugar 16 del ranking.
  • España lidera la clasificación con 1877.18 puntos, seguida de Argentina y Francia.
