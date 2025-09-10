Este martes llegó a su fin una nueva fecha FIFA en la que varios equipos aseguraron su lugar en el Mundial 2026, mientras que otros comienzan a encaminarse en esa dirección. Uno de los que todavía no logra dar ese paso es Costa Rica, que ve peligrar su clasificación a la próxima Copa del Mundo.

El conjunto que dirige Miguel Herrera no atraviesa su mejor momento y lo volvió a demostrar en su último compromiso, donde empató un encuentro increíble ante Haití. Tras imponerse con tranquilidad por 2-0, los ticos se durmieron y su rival se lo dio vuelta. Finalmente, lograron rescatar un punto en los minutos finales, aunque el resultado dejó un sabor amargo.

Ese empate desató dudas sobre la continuidad del “Piojo” en el banquillo, y no fueron pocos los que comenzaron a pedir su salida. Sin embargo, el propio entrenador mexicano fue categórico al aclarar que no tiene pensado renunciar y que, por ahora, seguirá al mando de la Selección de Costa Rica.

Miguel Herrera responde sobre su futuro en Costa Rica

“Lo más fácil sería renunciar, pero no es mi estilo. Si la Federación toma una decisión, será otra cosa, pero yo no voy a dar un paso al costado después de un partido como este. Tenemos un mes por delante para pensar bien, corregir errores y armar un equipo competitivo que salga a ganar los partidos que vienen”, afirmó Herrera en conferencia de prensa.

El entrenador también aprovechó para lanzar un fuerte mensaje a sus futbolistas, mostrándose enojado con la actitud del equipo durante varios pasajes del encuentro. Para Herrera, hubo momentos en los que los jugadores dejaron de hacer lo que venían haciendo bien, algo que terminó por costarles caro ante Haití.

“Keylor ataja un penal y nadie reacciona, nadie busca la pelota. Esas cosas no se pueden permitir en este nivel. El barco no está perdido, pero necesitamos más determinación. Yo intenté arriesgar, moví piezas y busqué ganar el partido, pero no alcanzó. Hay que mejorar ya”, sentenció, visiblemente molesto por el empate que complica a Costa Rica.

