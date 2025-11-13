James Rodríguez terminó su experiencia en México y no de la mejor manera. El mediocampista colombiano llegó a León en este 2025 con la ilusión de competir por títulos importantes, pero su etapa terminó antes de lo esperado, con el equipo eliminado de todas las competencias. Ya está confirmado que no renovará su contrato, y salvo que otro club de la Liga MX haga un intento por él, todo indica que continuará su carrera en el exterior.

Publicidad

Publicidad

James Rodríguez debe definir su futuro (Getty Images)

El exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich cuenta con varias opciones sobre la mesa. Distintas instituciones han mostrado interés en sumarlo y se espera que en las próximas semanas se defina cuál será su futuro, con la prioridad de encontrar un proyecto competitivo.

En los últimos días, el nombre de James ha sido vinculado con diferentes equipos, especialmente de la Major League Soccer, donde podría continuar su carrera. Sin embargo, por ahora no hay ningún acuerdo cerrado y el futbolista se mantiene enfocado en los compromisos de la Selección Colombia durante la fecha FIFA.

Publicidad

Publicidad

El periodista Ekrem Konur informó recientemente que serían hasta siete los clubes interesados en contratarlo, lo que demuestra que su nombre sigue generando atención en el mercado internacional. A pesar de esto, una de las posibles opciones que aparecía en la lista ya fue descartada por completo.

¿Qué equipo no negocia por James Rodríguez?

De acuerdo con la información publicada por el periodista Tom Bogert en The Athletic, el Orlando City no mantiene conversaciones ni negociaciones con el colombiano. “Me han dicho que no hay absolutamente nada cierto sobre los rumores que vinculan a James con el Orlando City”, explicó.

ver también La advertencia de Néstor Lorenzo a James Rodríguez previo al Mundial 2026: “Queremos…”

Publicidad

Publicidad

El futuro de James Rodríguez sigue siendo una incógnita. Su intención es mantenerse en actividad y llegar con ritmo al Mundial 2026, por lo que definirá su nuevo destino en las próximas semanas. Mientras tanto, continúa trabajando con la Selección Colombia a la espera de resolver su próximo desafío profesional.

En síntesis