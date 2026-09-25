Eslovenia vs. Escocia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la Liga de Naciones

Eslovenia y Escocia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, en el Stozice Stadium, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El sábado 26 de septiembre el Stozice Stadium se prepara para un duelo europeo dentro de la Liga de Naciones, con Escocia llegando como el rival que históricamente le complica la vida a Eslovenia.

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Se trata de una nueva fecha del certamen continental, donde ambas selecciones buscan sumar para acomodarse en la tabla de su grupo. Es una oportunidad para que Eslovenia intente revertir una historia reciente que no le sonríe frente a los escoceses.

Horario del partido

México: 07:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

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La actualidad de ambos equipos

Eslovenia llega a este partido con la necesidad de hacerse fuerte en casa y aprovechar la localía para intentar torcer una tendencia que la viene golpeando en este cruce puntual. El equipo sabe que la Liga de Naciones no perdona los pasos en falso y que cada punto cuenta para pelear arriba en la zona.

Escocia, por su parte, se presenta con el envión de ser el equipo que domina claramente el historial reciente ante este rival. El objetivo pasa por seguir sólidos en la competencia y no relajarse pese a la ventaja psicológica que les da enfrentar a Eslovenia.

El historial entre Eslovenia y Escocia

El registro entre ambos favorece claramente a Escocia, que se impuso en dos de los cinco enfrentamientos y nunca perdió ante Eslovenia, que no pudo ganarle ninguna vez. Hubo además tres empates, lo que confirma que, más allá de la ventaja escocesa, no es un cruce donde el resultado esté sellado de antemano.

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En materia de goles la diferencia es más marcada todavía: Escocia convirtió siete tantos en total contra los tres que anotó Eslovenia en estos cinco partidos. El último antecedente, en 2017, terminó con un empate 2-2 que mostró que el local de turno puede hacer pesar la localía.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/10/2017 Eslovenia vs. Escocia 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2017 Escocia vs. Eslovenia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 29/02/2012 Eslovenia vs. Escocia 1-1 Friendlies 12/10/2005 Eslovenia vs. Escocia 0-3 UEFA World Cup Qualifiers 08/09/2004 Escocia vs. Eslovenia 0-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis