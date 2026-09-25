Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Paraguay por la final de los Juegos Suramericanos 2026: canales de TV y streaming

Argentina y Paraguay se enfrentan este viernes por la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El partido tendrá transmisión por TV y streaming para seguir el duelo por la medalla de oro.

Argentina y Paraguay se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la gran final por la medalla de oro del fútbol masculino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y comenzará a partir de las 12:00hs (Ciudad de México) / 15:00hs (Argentina).

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Este compromiso define al nuevo campeón del certamen ODESUR. El cruce cuenta con un antecedente reciente en la fase de grupos donde la Albirroja se impuso 2-1, por lo que la escuadra conducida por Diego Placente buscará tomarse revancha ante su gente para coronarse en casa.

¿Por dónde ver el partido?

El choque decisivo entre Argentina y Paraguay de este viernes 25 de septiembre se podrá ver en México, Argentina y el resto de la región a través de los siguientes canales y plataformas:

México: Claro Sports (YouTube / App), Pluto TV (cobertura especial ODESUR)

Claro Sports (YouTube / App), Pluto TV (cobertura especial ODESUR) Argentina: TyC Sports, DeporTV, Disney+ Premium, LPF Play

TyC Sports, DeporTV, Disney+ Premium, LPF Play Paraguay: Tigo Sports, Paraguay TV

Tigo Sports, Paraguay TV Sudamérica: Claro Sports / Disney+

Claro Sports / Disney+ Estados Unidos: TUDN, ViX

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado de Argentina, el conjunto Sub-19 dirigido por Diego Placente llegó a esta instancia tras derrotar por 1-0 a Perú en las semifinales con gol agónico de Espíndola. La Selección nacional buscará conseguir la medalla dorada en el estadio de Newell’s para sumar un nuevo título histórico en la competición.

Por su parte, Paraguay avanzó a la gran final tras superar 1-0 a Chile en la otra llave semifinal con un tanto de Milan Freyres en los minutos finales. El combinado guaraní terminó en el primer lugar del Grupo B e intentará repetir la actuación conseguida ante el dueño de casa en la primera fase para quedarse con el oro.

En sintesis

Argentina y Paraguay definen el oro masculino en la final de los Juegos Suramericanos.

masculino en la final de los Juegos Suramericanos. Estadio Coloso Marcelo Bielsa alberga la final este viernes a las 12:00 horas México.

alberga la final este viernes a las 12:00 horas México. Claro Sports y TyC Sports transmiten el partido decisivo en vivo para la región.