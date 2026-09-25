¿Juega Kevin de Bruyne? Las alineaciones de Italia vs. Bélgica por la Nations League 2026-27

Italia y Bélgica se enfrentan en el primer partido de ambos por la UEFA Nations League. Los titulares de ambos equipos.

Este viernes 25 de septiembre se siguen disputando partidos de la nueva edición de la UEFA Nations League. En este caso, Italia recibe a Bélgica a partir de las 12:45 hs (tiempo del centro de México) en el icónico Estadio San Siro.

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Ambas selecciones inician una nueva etapa tras el proceso del Mundial 2026. Los dos combinados llegan con un cuerpo técnico renovado y la misión de reconstruir sus alineaciones para mantenerse en la élite europea. Por el lado de los locales, Roberto Mancini ha regresado al banquillo de la Azzurra.

Por su parte, los Red Devils estrenan la era de Mark van Bommel como director técnico luego de la salida de Rudi García. Bélgica no tendrá a Thibaut Courtois para este partido pero sí fueron llamados referentes como Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku.

La probable alineación de Italia

Gianluigi Donnarumma

Giovanni Di Lorenzo

Gianluca Mancini

Alessandro Bastoni

Riccardo Calafiori

Davide Frattesi

Sandro Tonali

Nicolò Barella

Federico Dimarco

Moise Kean

Mateo Retegui

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La probable alineación de Bélgica