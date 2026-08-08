Udinese y Barcelona se enfrentan este sábado en un amistoso particular ya que el partido solo dura 45 minutos. Toda la información.

Barcelona y Udinese se enfrentan este sábado 8 de agosto por un partido amistoso de pretemporada correspondiente a la Friuli Venezia Giulia Cup. El encuentro se lleva a cabo en el Bluenergy Stadium de Údine (Italia) y comienza a partir de las 14:00hs (Ciudad de México).

Publicidad

Este compromiso forma parte de un torneo triangular internacional en el que también participa el Nottingham Forest de Inglaterra. La particularidad del certamen es que los partidos tienen una duración de 45 minutos cada uno, permitiendo a los entrenadores probar distintas variantes tácticas en un solo día.

Hora del partido por país

México, Costa Rica, Guatemala : 14:00 hs

: 14:00 hs Perú, Colombia, Ecuador : 15:00 hs

: 15:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 16:00 hs

: 16:00 hs Argentina, Uruguay : 17:00 hs

: 17:00 hs España: 22:00 hs

¿Por dónde ver el partido?

El choque entre Barcelona y Udinese de este sábado 8 de agosto se transmite para México y el resto del mundo a través de las siguientes señales:

Publicidad

México: Barça Play y YouTube oficial del FC Barcelona (para usuarios suscritos)

Barça Play y YouTube oficial del FC Barcelona (para usuarios suscritos) Centroamérica: Barça Play y YouTube oficial del FC Barcelona (para usuarios suscritos)

Barça Play y YouTube oficial del FC Barcelona (para usuarios suscritos) Sudamérica: Barça Play y YouTube oficial del FC Barcelona (para usuarios suscritos)

Barça Play y YouTube oficial del FC Barcelona (para usuarios suscritos) España: TV3 y Barça Play

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto blaugrana, el Barcelona encarará su tercer test de pretemporada tras haber jugado contra Club Esportiu Europa y Birmingham City. El técnico Hansi Flick busca darle minutos a los jugadores jóvenes del plantel mientras las figuras se van reincorporando.

Por su parte, el Udinese actúa como anfitrión del certamen en su propio estadio. El equipo italiano aspira a competir de igual a igual frente a rivales de peso europeo para consolidar un equipo de cara al arranque de la Serie A.

Publicidad

Las alineaciones