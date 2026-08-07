El volante argentino tuvo un paso fugaz por el gigante de México y hoy pasa por un delicado momento personal.

A cada jugador el futbol le depara una historia diferente; algunos tienen más suerte y triunfan fácilmente, otros deben luchar más y doblar esfuerzos para ser exitosos. Lamentablemente, a Santiago Cáseres siempre se le hizo más difícil que al resto poder sacar a relucir su talento natural y sus condiciones que lo llevaron a la elite europea.

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Aquel volante central categoría 1997 se hizo de abajo, teniendo que luchar por la permanencia apenas llegó a la Primera de Vélez Sarsfield. Su venta a Villarreal por 10 millones de euros ilusionaba con un futuro repleto de trofeos y conquistas individuales. Luego de brillar en Argentina, lo aguardaba España y la chance de llegar a la Selección.

En sus primeros meses en el Viejo Continente llegaron los problemas que posteriormente lo acompañaron durante toda su carrera. Las lesiones constantes le impidieron asentarse al futbol europeo, donde llegó a jugar contra Messi y Cristiano Ronaldo. Sus problemas físicos lo terminaron alejando de las grandes ligas y llevándolo a otros destinos.

Así fue como luego de dos temporadas en España y de una decisión familiar y deportiva, Santiago Cáseres llegó al América en 2020, donde tuvo mal timing: le cayó la pandemia. Desafortunadamente para el argentino, aquella tragedia mundial no le permitió disfrutar al máximo la experiencia azulcrema y de su pasional afición en el Estadio Azteca.

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El contexto tampoco lo acompañó, y en Ciudad de México hoy no guardan el mejor de los recuerdos del paso de Santiago Cáseres por el América. 26 partidos, 0 goles y 0 títulos dejó su estadía en las ‘Águilas’, despidiéndose sin pena ni gloria de la Liga MX. En una institución acostumbrada a competir y ser campeón, su ciclo quedó bastante en el olvido.

Santiago Cáseres con los colores del Ame [Foto: Getty]

Luego de no hacer pie en el América y de encontrar puertas cerradas en Europa, Santiago Cáseres volvió a su zona de confort y a casa: Vélez Sarsfield. Primero en calidad de cedido y luego comprado de manera definitiva, necesitó de regresar a las raíces para volver a sentirse jugador. Allí encontró el calor y el cariño de toda su gente y recuperó su ‘prime’.

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Sin embargo, los inconvenientes que obstaculizaron su crecimiento europeo retornaron como fantasmas en su segunda etapa en Argentina. Una interminable lesión de tobillo y una lesión de rodilla convirtieron en un calvario gran parte de su nuevo período en Sudamérica. Además, otra vez el club tuvo que lidiar con malos resultados, que casi le hacen perder la categoría.

Dentro de todas las malas noticias de su regreso a Vélez, Santiago Cáseres pudo disfrutar de la alegría más grande de su carrera: su primer y único trofeo. En 2024, el mediocampista se coronó campeón de la Liga Profesional de Argentina con su equipo, apenas un año después de salvarse del descenso. Esa vuelta olímpica tuvo un doble sabor para el pivote de la ’97.

No obstante, ya en ese año exitoso para el club, aunque en el primer semestre empezó jugando, por diversos problemas físicos perdió la titularidad y dejó de tener continuidad. Así, su último partido oficial fue el 31 de agosto del 2024, donde ingresó 18 minutos en una victoria ante Defensa y Justicia. Desde entonces, dejó de ser considerado por el DT y no volvió a tener lugar.

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Cáseres levantando su único título profesional [Foto: Vélez]

Su contrato con Vélez acabó en diciembre de ese año, y varios clubes se interesaron en contar con sus servicios. Sin embargo, más allá de rumores periodísticos, nunca más fichó por ningún club. Así es como al día de hoy lleva dos años sin jugar, pese a que tampoco anunció públicamente un retiro ni tampoco se encuentra lesionado. Actualmente está alejado del futbol y abocado a su familia y su cotidianeidad doméstica. ¿Te acuerdas de su paso por el América?