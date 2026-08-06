Tras varios días de espera, el extremo de Costa de Marfil finalmente aterrizó en España y puso la firma hasta 2033.

Fin de la novela: Yan Diomandé es oficialmente nuevo futbolista de Real Madrid. Luego de varias idas y vueltas, el Merengue confirmó el traspaso en las últimas horas y convirtió al extremo marfileño en el fichaje más caro de su historia.

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“El Real Madrid C. F. y el RB Leipzig han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Yan Diomande, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033”, comunicó el club blanco este jueves 6 de agosto.

El explosivo atacante de 19 años tuvo una actuación destacada en la Copa del Mundo con la Selección de Costa de Marfil y abandona RB Leipzig por un paquete que asciende hasta los 140 millones de euros (125M fijos + 15M en objetivos).

De esta manera, Diomandé hace historia al ocupar el primer puesto en la lista de las compras más caras en la historia de Real Madrid, superando los 127 millones que le pagó el Merengue a Borussia Dortmund por Jude Bellingham. De esta manera, Cristiano Ronaldo cae al quinto lugar del ranking.

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Los 5 fichajes más caros en la historia de Real Madrid

Yan Diomandé – 140 millones de euros Jude Bellingham – 127 millones de euros Eden Hazard – 120.8 millones de euros Gareth Bale – 101 millone de euros Cristiano Ronaldo – 94 millones de euros

Cristiano Ronaldo en su presentación en Real Madrid (Getty Images)

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En síntesis

140 millones de euros costó el histórico fichaje de Yan Diomandé al Real Madrid.

costó el histórico fichaje de Yan Diomandé al Real Madrid. 30 de junio de 2033 finaliza el vínculo del extremo con el club blanco.

finaliza el vínculo del extremo con el club blanco. Jude Bellingham quedó segundo en la lista de fichajes con 127 millones de euros.