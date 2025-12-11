Mientras en Rayados ganaba 5 millones, el salario que podría cobrar Sergio Ramos en Manchester United

Que un defensor histórico como Sergio Ramos haya jugado en el futbol mexicano fue una noticia enorme para el crecimiento de la Liga MX, que en los últimos años se ha reforzado con varias figuras de talla internacional. Sin embargo, su paso por Rayados de Monterrey no terminó siendo el esperado, ni en lo personal ni en lo colectivo, ya que no se lograron los objetivos que tenía desde su llegada: competir por títulos y ser campeón.

Los regios tuvieron el privilegio de contar con uno de los mejores centrales de la historia del futbol, además de otras incorporaciones importantes en los últimos mercados de pases. Aun así, el club no pudo capitalizar esa inversión en resultados contundentes, dejando la sensación de que el ciclo de Ramos quedó a medias.

Mientras tanto, todavía es una incógnita qué pasará con el futuro del ex Real Madrid, aunque en las últimas semanas empezó a ser vinculado con equipos importantes del Viejo Continente para la temporada 2026. Su nombre volvió a sonar con fuerza en Europa, especialmente en clubes que buscan experiencia, jerarquía y liderazgo en la última línea.

De acuerdo con información revelada por Cadena SER, Manchester United le habría hecho una propuesta formal a Sergio Ramos para sumarlo como agente libre a partir de enero de 2026, cuando esté por cumplir los 40 años.

Teniendo en cuenta que en México estaba cobrando 5 millones de dólares por temporada, según 360 Score, los Red Devils deberán igualar ese salario o incluso superarlo para convencer al defensor español de emprender una última aventura en el futbol europeo.

Así se despidió Sergio Ramos de Rayados

“Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un fútbol… y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos. Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup… y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa”, escribió en sus redes sociales.

