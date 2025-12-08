La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid generó una enorme ilusión entre la afición. Tras la salida de Carlo Ancelotti, quien no logró los objetivos en su último año, el club apostó por el entrenador español debido a su brillante etapa al mando del Bayer Leverkusen.

Sin embargo, ese impulso inicial se fue desvaneciendo con el correr de las jornadas. El equipo no ha mostrado la solidez ni la regularidad necesarias y, poco a poco, la confianza en el proyecto comenzó a resentirse. Los tropiezos en LaLiga y las dudas en el funcionamiento colectivo encendieron las alarmas en la directiva.

Xabi Alonso en Real Madrid (Getty Images)

El golpe más reciente fue la derrota por 2-0 frente al Celta de Vigo este domingo, un resultado que dejó al conjunto blanco a cuatro puntos del Barcelona. La caída profundizó la crisis y aumentó todavía más la presión sobre el entrenador, cuya continuidad volvió a estar en debate dentro del club.

A pesar del mal momento, el Real Madrid no tendrá tiempo para lamentarse. El miércoles volverá a la acción en un duelo trascendental por la fase de grupos de la UEFA Champions League, nada menos que ante el Manchester City de Pep Guardiola. Ese encuentro se perfila como decisivo para el futuro inmediato del técnico.

De acuerdo con lo publicado por Diario Marca, la situación es tajante: Xabi Alonso podría perder su cargo si no logra ganar frente a los Citizens. El club considera que este partido es una verdadera prueba de carácter para un proyecto que todavía no consigue despegar.

¿Hasta cuándo tiene contrato Xabi Alonso?

En cuanto a su vínculo contractual, Xabi Alonso firmó un acuerdo con el Real Madrid hasta 2028. Sin embargo, este compromiso a largo plazo no lo blinda del todo: su proyecto podría cortarse de manera prematura, apenas a meses de su llegada, debido a los escasos resultados y al poco margen que suele haber en una institución con tanta exigencia.

