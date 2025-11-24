La salida de Carlo Ancelotti del Real Madrid se consideraba necesaria por el mal momento de la institución, y la directiva decidió apostar por un entrenador que iniciara un nuevo proyecto en uno de los equipos más exitosos de la historia del futbol mundial.

El elegido fue Xabi Alonso, quien venía de destacadas campañas en el Bayern Leverkusen y aceptó este nuevo desafío en su carrera tras brillar en el fútbol alemán. La expectativa era alta, tanto por su trayectoria como por su visión de juego.

Sin embargo, la situación no ha sido del todo positiva. Los Merengues todavía generan dudas desde lo futbolístico y el técnico español no ha logrado controlar completamente al plantel, enfrentándose a algunas tensiones internas desde su llegada.

Uno de los focos de conflicto ha sido Vinícius Jr., quien ha tenido varios encontronazos con Xabi Alonso, especialmente durante el clásico ante Barcelona, cuando el brasileño salió visiblemente molesto tras el partido y expresó su descontento con su entrenador.

Xabi y Vini en Real Madrid (Getty Images)

¿Qué pasará con Vinícius?

Según informó el periodista Mario Cortegana, Vinícius Jr. le comunicó directamente a Florentino Pérez que no tiene intención de renovar su contrato con el Real Madrid. Esta decisión ha encendido las alarmas en la directiva merengue.

El principal motivo detrás de esta postura sería la relación tensa con Xabi Alonso, su entrenador. La situación plantea un desafío importante para el club, que deberá gestionar tanto el rendimiento del equipo como la posible salida de una de sus principales figuras.

En síntesis