Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

Vinícius Jr. rechaza renovar con el Real Madrid tras conflicto con Xabi Alonso

El futbolista brasileño no tendría intenciones de extender su vínculo con el club español por la mala relación que está llevando con el entrenador.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Vini Jr. no quiere renovar contrato.
© Getty ImagesVini Jr. no quiere renovar contrato.

La salida de Carlo Ancelotti del Real Madrid se consideraba necesaria por el mal momento de la institución, y la directiva decidió apostar por un entrenador que iniciara un nuevo proyecto en uno de los equipos más exitosos de la historia del futbol mundial.

Publicidad

El elegido fue Xabi Alonso, quien venía de destacadas campañas en el Bayern Leverkusen y aceptó este nuevo desafío en su carrera tras brillar en el fútbol alemán. La expectativa era alta, tanto por su trayectoria como por su visión de juego.

Sin embargo, la situación no ha sido del todo positiva. Los Merengues todavía generan dudas desde lo futbolístico y el técnico español no ha logrado controlar completamente al plantel, enfrentándose a algunas tensiones internas desde su llegada.

Uno de los focos de conflicto ha sido Vinícius Jr., quien ha tenido varios encontronazos con Xabi Alonso, especialmente durante el clásico ante Barcelona, cuando el brasileño salió visiblemente molesto tras el partido y expresó su descontento con su entrenador.

Publicidad
Xabi y Vini en Real Madrid (Getty Images)

Xabi y Vini en Real Madrid (Getty Images)

¿Qué pasará con Vinícius?

Según informó el periodista Mario Cortegana, Vinícius Jr. le comunicó directamente a Florentino Pérez que no tiene intención de renovar su contrato con el Real Madrid. Esta decisión ha encendido las alarmas en la directiva merengue.

Publicidad

El principal motivo detrás de esta postura sería la relación tensa con Xabi Alonso, su entrenador. La situación plantea un desafío importante para el club, que deberá gestionar tanto el rendimiento del equipo como la posible salida de una de sus principales figuras.

En síntesis

  • La directiva del Real Madrid eligió a Xabi Alonso como entrenador tras su paso por Bayern Leverkusen.
  • Vinícius Jr. le comunicó a Florentino Pérez su intención de no renovar su contrato con el club.
  • El periodista Mario Cortegana informó sobre la decisión de Vinícius Jr. debido a la tensa relación con Alonso.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Por qué no juega Vinicius Jr en Elche vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?
UEFA

¿Por qué no juega Vinicius Jr en Elche vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Ancelotti habló de la reacción de Vinícius Jr. en el Clásico
Futbol Internacional

Ancelotti habló de la reacción de Vinícius Jr. en el Clásico

Así reaccionó Xabi Alonso al penal fallado por Vini
Futbol Internacional

Así reaccionó Xabi Alonso al penal fallado por Vini

Pachuca se prepara para una primera baja importante tras el fracaso en el Apertura
Liga MX

Pachuca se prepara para una primera baja importante tras el fracaso en el Apertura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo