Este martes vuelve la actividad en la Champions League y se viene uno de los partidos con mayor expectativa de la jornada: Liverpool vs Real Madrid. En esta ocasión el conjunto merengue va a tener que enfrentarse en un duelo complejo en Anfield, por lo que eso lo tiene con mayor problemática todavía para poder pelear por el resultado.

Desde luego que lo que se muestra en el terreno de juego es importante, pero este lunes habló algo más que lo que se verá en el partido y fue un conmovedor mensaje que dio el conjunto del Real Madrid para hacerse presentes con un homenaje a Diogo Jota, ya que tras su fallecimiento es la primera vez que visitan el recinto.

Homenaje a Diogo Jota

En el video fueron captados Dean Huijsen, Xabi Alonso y Alexander Arnold, como parte del equipo madridista se hicieron presentes para llevar flores al sitio en el que se le rinde homenaje, pero lo que llamó la atención fue el gesto que tuvo Trent, ya que no sólo fue el arreglo lo que compartió, sino que también un objeto especial.

Se puede ver como el futbolista del Madrid aparece y coloca en las “ofrendas” un control de videojuegos que nos hace recordar lo imparable que era el portugués dentro del mundo gamer, sus icónicos festejos, pero sobre todo con la frase que acompañó este objeto que decía: “Campeón. You’ll never walk alone”, haciendo referencia a ese “Nunca caminarás solo”.

Este último conmovió a todos, porque justamente después de su muerte vimos a varios de los jugadores que le dedicaron goles haciendo ese famoso festejo jugando videojuegos y que el colocar el control recordó ese momento que vuelve a recordar sus buenas historias y cómo de manera repentina dejó de estar en el ámbito futbolístico.

