¿Juega Mohamed Salah? Las alineaciones de Inter vs. Liverpool por la jornada 6 de la Champions League 2025-26

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Inter de Milan recibe a Liverpool por la sexta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26. El choque llega en un momento clave para ambos equipos, que buscan encaminar su camino hacia la clasificación a los octavos de final en un grupo que se ha puesto mucho más parejo de lo esperado.

Publicidad

Publicidad

El conjunto italiano llega sacudido luego de perder su invicto en la competición. La derrota 2-1 ante Atlético de Madrid frenó su buen andar, pero aun así el equipo de Chivu continúa ubicado en zona de clasificación directa, por lo que este duelo en casa se vuelve determinante para no complicar el cierre del grupo.

Liverpool, por su parte, atraviesa una de las semanas más complejas de la temporada. Los Reds vienen de ser goleados 4-1 por PSV, resultado que los empujó hacia la zona de playoffs del torneo, pese a haber dado un golpe de autoridad semanas atrás contra el Real Madrid. El equipo de Arne Slot necesita reaccionar con urgencia para no poner en riesgo su futuro europeo.

A este escenario futbolístico se suma un clima tenso en el Inter debido a la situación entre Mohamed Salah y su entrenador. El delantero egipcio, pieza clave del ataque, quedó fuera de la convocatoria luego de cuestionar públicamente al técnico por no haberlo utilizado en el último partido, lo que generó malestar dentro del vestuario.

Publicidad

Publicidad

Alineación del Inter de Milan para recibir a Liverpool

Yann Sommer

Manuel Akanji

Francesco Acerbi

Alessandro Bastoni

Carlos Augusto

Nicolo Barella

Hakan Calhanoglu

Piotr Zielinski

Federico Dimarco

Ange-Yoan Bonny

Lautaro Martínez

Alineación del Liverpool para visitar a Inter

ver también Las alineaciones de Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por la UEFA Champions League 2025-26