Hungría vs. Ucrania: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la Liga de Naciones

Hungría y Ucrania se enfrentan este viernes 25 de septiembre, en el Puskas Arena, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Hungría y Ucrania se cruzan el viernes 25 de septiembre en el Puskas Arena por la Liga de Naciones, con la localía como principal argumento de los dueños de casa.

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No hay demasiado en juego más allá de los puntos de la fecha, pero el cruce sirve para medir el nivel de ambas selecciones en el arranque del certamen.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

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La actualidad de ambos equipos

Hungría llega como local con la ventaja de jugar en su estadio, algo que suele pesar en este tipo de duelos ante rivales del este europeo. El equipo húngaro necesita mostrar solidez desde el arranque para no depender de lo que pase en las siguientes fechas.

Ucrania, por su parte, afronta el viaje a Budapest con la idea de sumar de visitante y meterse de lleno en la pelea del grupo. El equipo ucraniano sabe que un buen resultado fuera de casa puede darle un impulso anímico importante para lo que resta del certamen.

El historial entre Hungría y Ucrania

El historial entre ambos es corto pero favorable para Hungría, que ganó los dos únicos antecedentes registrados. En el más reciente se impuso 2-1 como local, y antes había goleado 3-1 en suelo ucraniano. En total, los húngaros marcaron cinco goles y solo recibieron dos en esos dos partidos.

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Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/08/1992 Hungría vs. Ucrania 2-1 Friendlies 29/04/1992 Ucrania vs. Hungría 1-3 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 07:00 hs

Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs

Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs

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En síntesis