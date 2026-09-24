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Liga de Naciones

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la Liga de Naciones

Polonia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Poland vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones
Poland vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones

Polonia recibe a Bosnia y Herzegovina este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.

Polonia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Bosnia y Herzegovina tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • México: 12:45 hs
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Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi

La actualidad de ambos equipos

Polonia arranca su participación en Liga de Naciones.

Bosnia y Herzegovina arranca su participación en Liga de Naciones.

El historial entre Polonia y Bosnia y Herzegovina

Polonia y Bosnia y Herzegovina se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 4 triunfos de Polonia y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
14/10/2020 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 3-0 UEFA Nations League
07/09/2020 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia 1-2 UEFA Nations League
16/12/2011 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 1-0 Friendlies
10/12/2010 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 2-2 Friendlies
15/12/2007 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia 0-1 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs
  • Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs
  • Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
  • Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
  • Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
  • Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
  • Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
  • Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs
  • Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
  • Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
  • Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
  • Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
  • San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
  • Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
  • República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
  • Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 07:00 hs
  • Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
  • Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
  • Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
  • Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs
  • Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs
  • Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis

  • Polonia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
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