Polonia vs. Bosnia y Herzegovina en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la Liga de Naciones

Polonia recibe a Bosnia y Herzegovina este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
Polonia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Bosnia y Herzegovina tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
La actualidad de ambos equipos
Polonia arranca su participación en Liga de Naciones.
Bosnia y Herzegovina arranca su participación en Liga de Naciones.
El historial entre Polonia y Bosnia y Herzegovina
Polonia y Bosnia y Herzegovina se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 4 triunfos de Polonia y 1 empate.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/10/2020
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|3-0
|UEFA Nations League
|07/09/2020
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|1-2
|UEFA Nations League
|16/12/2011
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|1-0
|Friendlies
|10/12/2010
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|2-2
|Friendlies
|15/12/2007
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|0-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 07:00 hs
- Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
- Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
- Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
- Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs
- Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs
- Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs
En síntesis
- Polonia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.