Dónde ver EN VIVO Italia vs. Bélgica por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Bélgica se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El viernes 25 de septiembre Italia y Bélgica se cruzan otra vez en la Liga de Naciones, un duelo que siempre promete algo más allá de los puntos en juego.

Publicidad

Ninguno de los dos puede permitirse relajarse en esta fase de la competencia, donde cada resultado pesa en la tabla general del certamen. Es de esos partidos que atraen por el prestigio de ambas selecciones, más allá del momento puntual de cada una.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Italia llega a este compromiso con la necesidad de reafirmarse como protagonista en la Liga de Naciones, un torneo que la selección azzurra suele tomarse en serio para no perder terreno frente a las potencias europeas. El objetivo pasa por consolidar una identidad de juego que le permita pelear arriba en su grupo.

Bélgica, por su parte, busca demostrar que sigue siendo un equipo incómodo para cualquier rival del continente. Los belgas necesitan sumar de manera regular en esta ventana para no quedar relegados en la pelea por los puestos que definen el futuro de cada selección en el certamen.

El historial entre Italia y Bélgica

El historial entre ambos es parejo pero con ventaja italiana: de los 15 enfrentamientos, Italia ganó 7, Bélgica 3 y hubo 5 empates, con una diferencia de goles favorable a los transalpinos (23 contra 16). El duelo más reciente, en noviembre de 2024, terminó 1-0 para Italia jugando como visitante en Bélgica, mientras que el anterior, en Italia, había sido un 2-2. La serie muestra que cuando se enfrentan, rara vez hay goleadas: los empates y los resultados cortos son la norma en los últimos cruces.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/11/2024 Bélgica vs. Italia 0-1 UEFA Nations League 10/10/2024 Italia vs. Bélgica 2-2 UEFA Nations League 10/10/2021 Italia vs. Bélgica 2-1 UEFA Nations League 02/07/2021 Bélgica vs. Italia 1-2 UEFA European Championship 13/06/2016 Bélgica vs. Italia 0-2 UEFA European Championship 13/11/2015 Bélgica vs. Italia 3-1 Friendlies 30/05/2008 Italia vs. Bélgica 3-1 Friendlies 14/06/2000 Italia vs. Bélgica 2-0 UEFA European Championship 12/11/1999 Italia vs. Bélgica 1-3 Friendlies 28/05/1996 Italia vs. Bélgica 2-2 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 07:00 hs

Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs

Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs

Publicidad

En síntesis