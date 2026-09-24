Turquía vs. Francia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la Liga de Naciones

Turquía y Francia se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Francia llega como clara candidata cuando este viernes 25 de septiembre se mida ante Turquía por la Liga de Naciones, en un cruce donde la diferencia de peso histórico parece marcar la previa.

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El duelo sirve para medir el nivel de ambas selecciones en la competencia europea, un torneo que exige resultados constantes ante rivales de jerarquía dispar.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

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La actualidad de ambos equipos

Turquía afronta el compromiso con la idea de dar la sorpresa ante un rival de mayor tradición. El equipo necesita mostrar solidez para sostenerse en la competencia y sumar puntos que le permitan pelear en la zona alta del grupo.

Francia, por su parte, llega con el rótulo de favorita y la obligación de confirmarlo en la cancha. El certamen es una vidriera importante para el equipo, que buscará manejar el partido desde el arranque y no dejar dudas sobre su candidatura.

El historial entre Turquía y Francia

El historial entre ambos favorece claramente a Francia, que se impuso en cuatro de los seis enfrentamientos disputados, con un empate y una sola victoria turca. La diferencia de goles también es amplia: 13 a favor del equipo francés contra 5 de Turquía.

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El duelo más reciente, en 2019, terminó con un 1-1 en el que Francia era local, mientras que en el partido anterior fue Turquía la que sorprendió con un 2-0. La paridad de los últimos cruces contrasta con la superioridad histórica que muestran los números generales.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/10/2019 Francia vs. Turquía 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/06/2019 Turquía vs. Francia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 05/06/2009 Francia vs. Turquía 1-0 Friendlies 26/06/2003 Francia vs. Turquía 3-2 FIFA Confederations Cup 14/11/2000 Turquía vs. Francia 0-4 Friendlies 08/10/1996 Francia vs. Turquía 4-0 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 07:00 hs

Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs

Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis