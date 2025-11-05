El partido entre PSG y Bayern Múnich por la cuarta jornada de la UEFA Champions League 2025-26 que se disputó en el Parque de los Príncipes y que terminó 2-1 a favor de los alemanes, se vio afectado por la lesión de Achraf Hakimi.

Publicidad

Publicidad

El defensor marroquí del conjunto parisino sufrió una lesión tras recibir una dura entrada del colombiano Luis Díaz. El atacante, que había anotado los dos goles de los bávaros y que era la gran figura del encuentro, terminó siendo expulsado tras lo sucedido.

Luis Díaz expulsado en Champions League (Getty Images)

Había muchísima preocupación sobre la salud del futbolista con pasado en Real Madrid, que estará algunas semanas fuera pero es menos grave de lo que se esperaba y la noticia es muy importante tanto para el club como también para su país que lo podría tener en la Copa de África.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo a la información que dieron en Diario AS, Hakimi sufre una rotura sindesmosis con leve afectación deltoideo. En primer lugar deberá estar dos semanas con la articulación inmovilizada y después de 6 a 8 semanas más para terminar de recuperarse.

El mensaje de Luis Díaz tras la patada a Hakimi

ver también Luis Díaz sufre racismo en la Champions League y recibe agresiones por lesionar a Achraf Hakimi

“Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos pueden pasar lo mejor y lo peor. Me sentí triste por no poder terminar el partido con mis compañeros, pero estoy orgulloso del esfuerzo de todos. Deseo a Hakimi una pronta recuperación y volver a verlo en el campo cuanto antes”, escribió el colombiano en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Publicidad

Harry Kane apoyó a Luis Díaz

El delantero inglés habló de la entrada del colombiano: “Es una jugada desafortunada,Lucho está tratando de sacarle la pelota y su jugador puso el pie en el camino y no pudo sacar la pierna a tiempo; yo creo que es parte del futbol, son situaciones que suceden en un partido, aunque por supuesto es una lástima cuando pasan lesiones así”.

ver también Así quedó la tabla general de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras el triunfo de Liverpool ante Real Madrid

En síntesis