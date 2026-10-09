¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Diriyah por la Saudi Pro League

Tras la fecha FIFA y su escándalo con Jorge Jesús en Portugal, Cristiano Ronaldo volverá a jugar con Al-Nassr en Arabia Saudita.

Al-Nassr vuelve a la actividad en la Saudi Pro League este viernes después del parate por la fecha FIFA de septiembre-octubre. Desde las 12:00 horas de la CDMX, el equipo de Cristiano Ronaldo recibe a Al-Diriyah por una nueva jornada del torneo saudí.

Publicidad

Cristiano Ronaldo volverá a sumar minutos después del escándalo en el que estuvo envuelto con el entrenador de Portugal, Jorge Jesús, que hizo que el ex Real Madrid terminara abandonando la concentración del seleccionado europeo. Ahora, el portugués volverá a jugar con su equipo, que necesita seguir sumando para mantenerse en los primeros puestos.

Al-Nassr llega con cinco victorias, un empate y una derrota en los primeros siete partidos que disputó. Por eso, necesita seguir sumando de a tres para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del torneo y no alejarse de sus rivales.

Alineación de Al-Nassr vs. Al-Diriyah

Bento Krepski

Nawaf Boushal

Íñigo Martínez

Abdulelah Al-Amri

Saad Al Nasser

Ângelo

Samú Costa

Abdullah Alkhaibari

Sadio Mané

João Félix

Cristiano Ronaldo

Publicidad

Alineación de Al-Diriyah vs. Al-Nassr

Nikola Vasilj

Abdulaziz Al Faraj

Chancel Mbemba

Berat Djimsiti

Hussain Al-Sibyani

Abdulelah Al Malki

Idrissa Gueye

Enzo Millot

Clayton Diandy

Darwin Núñez

Adil Boulbina

En sintesis