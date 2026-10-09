¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Diriyah por la Saudi Pro League

Al-Nassr vuelve a la actividad en la Saudi Pro League este viernes después del parate por la fecha FIFA de septiembre-octubre. Desde las 12:00 horas de la CDMX, el equipo de Cristiano Ronaldo recibe a Al-Diriyah por una nueva jornada del torneo saudí.
Cristiano Ronaldo volverá a sumar minutos después del escándalo en el que estuvo envuelto con el entrenador de Portugal, Jorge Jesús, que hizo que el ex Real Madrid terminara abandonando la concentración del seleccionado europeo. Ahora, el portugués volverá a jugar con su equipo, que necesita seguir sumando para mantenerse en los primeros puestos.
Al-Nassr llega con cinco victorias, un empate y una derrota en los primeros siete partidos que disputó. Por eso, necesita seguir sumando de a tres para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del torneo y no alejarse de sus rivales.
Alineación de Al-Nassr vs. Al-Diriyah
- Bento Krepski
- Nawaf Boushal
- Íñigo Martínez
- Abdulelah Al-Amri
- Saad Al Nasser
- Ângelo
- Samú Costa
- Abdullah Alkhaibari
- Sadio Mané
- João Félix
- Cristiano Ronaldo
Alineación de Al-Diriyah vs. Al-Nassr
- Nikola Vasilj
- Abdulaziz Al Faraj
- Chancel Mbemba
- Berat Djimsiti
- Hussain Al-Sibyani
- Abdulelah Al Malki
- Idrissa Gueye
- Enzo Millot
- Clayton Diandy
- Darwin Núñez
- Adil Boulbina
Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Al Diriyah por la jornada 8 de la Saudi Pro League: TV y streaming online
En sintesis
- Cristiano Ronaldo encabezará la alineación titular de Al-Nassr frente a Al-Diriyah.
- Al-Nassr recibe a Al-Diriyah desde las 12:00 horas del Centro de México.
- Al-Nassr acumula cinco victorias, un empate y una derrota en la liga.