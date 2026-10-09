Cristiano Ronaldo volvió a jugar con Al-Nassr tras la Fecha FIFA y el luso consiguió el gol número 980 de su carrera.

Cristiano Ronaldo volvió a jugar este viernes después de la polémica que lo rodeó con la Selección de Portugal y el ‘Bicho’ no se quedó callado, al punto de que marcó el primer gol de Al-Nassr.

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El equipo de Arabia Saudita está jugando contra Al-Diriyah en el reinicio de la Saudi Pro League luego de la Fecha FIFA. Después de un remate de Kingsley Coman en el que el portero rival dio un rebote, Cristiano Ronaldo aprovechó para definir de primera y celebrar un nuevo gol.

De esta manera el delantero portugués llegó a los 980 goles en su carrera y está tan solo a 20 anotaciones de conseguir el récord histórico de los 1000 tantos. Su deseo es conseguir este hito antes de que finalice la temporada de Al-Nassr.

🚨🇸🇦 CRISTIANO RONALDO OPENS THE SCORING FOR AL NASSR! https://t.co/u0hyhNwSiz — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 9, 2026