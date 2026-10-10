¿Qué canales transmiten América vs. Rayados por el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX?

América recibe a Rayados en el Estadio Azteca por el Apertura 2026 de la Liga MX y buscará aprovechar la derrota de Toluca para alcanzar el liderato. El partido comenzará a las 21:10 y se podrá seguir en vivo por televisión y streaming.

El Club América y los Rayados de Monterrey se enfrentan este sábado 10 de octubre en el partido más llamativo de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas (tiempo del Centro de México).

Publicidad

Ambos equipos buscan dar un golpe sobre la mesa en la tabla general antes del cierre de la fase regular, en un duelo con sabor a liguilla.

¿Por dónde ver el partido en México?

Los aficionados del fútbol mexicano tendrán múltiples opciones para seguir las acciones en directo:

Televisión Abierta: Se transmitirá sin costo a través de Canal 5 .

Se transmitirá sin costo a través de . Televisión de Paga: Estará disponible en la señal de TUDN .

Estará disponible en la señal de . Streaming Online: Se podrá seguir en vivo por la plataforma ViX Premium.

La actualidad de ambos equipos

El Club América llega con la misión de sumar tres puntos importantes en casa y consolidar su juego colectivo en esta recta decisiva. El conjunto azulcrema busca afianzar su lugar en los puestos de clasificación directa.

Publicidad

Por su parte, los Rayados de Monterrey se presentan como un rival de máximo peligro, con un plantel plagado de calidad individual. El conjunto regiomontano tiene la encomienda de salir con puntos como visitante para escalar posiciones en la parte alta de la tabla.

En sintesis