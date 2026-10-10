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¿Qué canales transmiten América vs. Rayados por el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX?

América recibe a Rayados en el Estadio Azteca por el Apertura 2026 de la Liga MX y buscará aprovechar la derrota de Toluca para alcanzar el liderato. El partido comenzará a las 21:10 y se podrá seguir en vivo por televisión y streaming.

América se mide ante Rayados en el Azteca.
© Getty ImagesAmérica se mide ante Rayados en el Azteca.

El Club América y los Rayados de Monterrey se enfrentan este sábado 10 de octubre en el partido más llamativo de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas (tiempo del Centro de México).

Ambos equipos buscan dar un golpe sobre la mesa en la tabla general antes del cierre de la fase regular, en un duelo con sabor a liguilla.

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¿Por dónde ver el partido en México?

Los aficionados del fútbol mexicano tendrán múltiples opciones para seguir las acciones en directo:

  • Televisión Abierta: Se transmitirá sin costo a través de Canal 5.
  • Televisión de Paga: Estará disponible en la señal de TUDN.
  • Streaming Online: Se podrá seguir en vivo por la plataforma ViX Premium.

La actualidad de ambos equipos

El Club América llega con la misión de sumar tres puntos importantes en casa y consolidar su juego colectivo en esta recta decisiva. El conjunto azulcrema busca afianzar su lugar en los puestos de clasificación directa.

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Alineaciones de Club América y Monterrey por la Liga MX: formaciones probables

Por su parte, los Rayados de Monterrey se presentan como un rival de máximo peligro, con un plantel plagado de calidad individual. El conjunto regiomontano tiene la encomienda de salir con puntos como visitante para escalar posiciones en la parte alta de la tabla.

En sintesis

  • América y Monterrey jugarán este sábado 10 de octubre por la Jornada 11.
  • El partido comenzará a las 21:00 horas del Centro de México.
  • Canal 5, TUDN y ViX Premium transmitirán en vivo el encuentro en México.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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