¿Por qué no juega Raphinha en Barcelona vs. Getafe por LaLiga 2026-27?

Barcelona vuelve a la actividad este sábado contra Getafe, pero no podrá contar con Raphinha, una de sus figuras.

Barcelona vuelve a jugar este sábado 10 de octubre después de tres semanas de parón debido a la Fecha FIFA. El rival del conjunto culé es el Getafe y el partido por LaLiga comienza a las 10:30hs (CDMX).

Publicidad

El equipo de Hansi Flick tiene puntaje ideal en el campeonato tras haber ganado los siete partidos que disputó en este inicio de temporada. Sin embargo, el Barcelona tendrá una baja importante para el duelo ante Getafe y es la de Raphinha.

Raphinha no juega con Barcelona contra Getafe por lesión. El brasileño tiene un edema leve en la parte posterior del muslo derecho y por eso Hansi Flick confirmó que el delantero se perderá este partido y el siguiente.

Por suerte para el Barcelona la lesión no es nada grave y es más por precaución que por otra cosa. Raphinha tuvo esta molestia muscular en uno de los amistosos de la Selección de Brasil contra Australia y en los próximos días ya volverá a jugar con el equipo culé.