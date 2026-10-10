El Comité Disciplinario de Portugal le abrió un expediente a Cristiano Ronaldo por lo ocurrido y el delantero podría ser sancionado.

Este sábado 10 de octubre comenzó con una noticia importante relacionado a lo sucedido con Cristiano Ronaldo y Portugal. El delantero portugués fue provisionalmente suspendido por el Comité Disciplinario y se abrió un caso para investigar lo ocurrido.

Publicidad

Cristiano Ronaldo corre el riesgo de ser sancionado luego de abandonar la concentración de Portugal en plena Fecha FIFA. No obstante, Pedro Proença, el Presidente de la federación lusa, expresó este sábado su deseo de que el futbolista de Al-Nassr regrese para la próxima convocatoria.

“Quiero dejar un mensaje tranquilizador. El presidente de la FPF habló, el entrenador habló, el capitán habló, los jugadores hablaron. Este es un momento de tranquilidad, de serenidad, todos estamos sentados en la mesa y hay un gran deseo de tener de vuelta a nuestro capitán“, comenzó diciendo el directivo ante la prensa en la inauguración del nuevo campo del Porto.

“Habrá un proceso disciplinario normal, los organismos independientes evaluarán, pero lo que destacamos es el deseo de la FPF de tener al capitán de vuelta con nosotros pronto, el deseo ya expresado por el entrenador, quien dijo que mientras esté en condiciones de jugar tendremos a nuestro capitán con nosotros, y, fundamentalmente, un gran deseo de nuestro capitán de regresar a la selección nacional, un lugar donde dice ser feliz“, agregó Pedro Proença sobre Cristiano Ronaldo.

Publicidad

Pedro Proenca, el Presidente de la Federación de Portugal (Getty Images)

“Habiendo superado los desacuerdos, que he descrito cuidadosamente como un malentendido, debemos aprender del proceso. Y en este momento, el deseo, la serenidad, el llamado a la tranquilidad y el anhelo de tener con nosotros al mejor jugador portugués de todos los tiempos“, añadió el directivo luso.

¿Cuál puede ser la sanción a Cristiano Ronaldo?

Por último, el Presidente de la Federación habló acerca de la posible sanción a Cristiano Ronaldo: “Eso dependerá exclusivamente del Comité Disciplinario, que es un órgano autónomo, y cumplirá con su cometido. Nos estamos preparando para la próxima concentración, donde esperamos contar con los 25 jugadores, siempre que las condiciones deportivas lo permitan”.

Publicidad

En síntesis