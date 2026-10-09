¡La Liga MX volvió con todo! Este viernes 9 de octubre tuvo lugar la ansiada reanudación del campeonato del futbol mexicano y lo hizo con grandísimos espectáculos. Los aficionados gozaron con los primeros encuentros de la fecha y se produjeron cambios importantes en las tablas del Apertura 2026 de cara al resto de la jornada 11.

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Los resultados de los juegos del viernes en el Apertura 2026:

En el primer turno del día, Puebla y León igualaron 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc, en un partido que parecía se lo llevaba la visita pero donde el local pudo rescatar un punto. Ismael Díaz de León abrió el marcador para ‘La Fiera’, mientras que Eduardo Armenta lo empató sobre el final del encuentro para ‘La Franja’ con un verdadero golazo.

En el segundo y último turno, Tigres venció por 3-2 a Toluca en el Estadio Universitario, en sin dudas uno de los mejores partidos que ha dejado por ahora esta Liga MX. Juan Brunetta (x2) y Guillermo Martínez convirtieron los tantos para los ‘Felinos’, mientras que Paulinho y Federico Viñas hicieron lo propio para los ‘Diablos Rojos’.

Tigres y Toluca regalaron un partidazo [Foto: Getty]

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¿Cómo quedaron Tigres y Toluca tras los juegos del viernes?

En el caso de los ‘Diablos Rojos’, Toluca perdió el liderato a manos del América y quedó en la 2° posición de la tabla, con el agregado de que las ‘Águilas’ aún deben dos juegos. El equipo de Antonio Mohamed se estacionó en la línea de los 20 puntos, y todavía podrían pasarlos las Chivas si es que ganan el Clásico Tapatío contra el Atlas.

Por el lado de los ‘Universitarios’, Tigres escaló cuatro puestos en el torneo y se colocó en el 11° lugar, aunque con dos partidos más que los dos equipos que tiene adelante. Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich llegaron a las 13 unidades en la campaña, y deberán esperar el resto de la fecha para ver cómo quedan al final.

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras los juegos del viernes:

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¿Cómo quedó Juan Brunetta en la tabla de goleo del Apertura 2026?

Juan Brunetta fue la figura destacada del ‘viernes botanero’ ya que se despachó con dos tantos en el triunfo de Tigres ante Toluca. Con ese doblete, el argentino quedó como uno de los escoltas en el ranking de anotadores. Llegó a 6 conquistas, al igual que Julián Carranza, Henry Martin y Oscar Estupiñán, y quedó sólo por detrás de Rondón (11).

La tabla de goleo del Apertura 2026 tras los juegos del viernes: