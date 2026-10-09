La Inteligencia Artificial predijo los resultados de la Jornada 11 del Apertura 2026

Después de la fecha FIFA, vuelve el fútbol mexicano con nueve partidos que pueden modificar la tabla de posiciones. La Inteligencia Artificial pronosticó los marcadores de la Jornada 11 y cómo quedaría la clasificación del Apertura 2026.

Después del parón por la fecha FIFA, vuelve el futbol mexicano con una jornada que promete emociones y enfrentamientos importantes para los equipos que buscan consolidarse en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Con nueve partidos por disputarse, los clubes intentarán sumar de a tres para escalar posiciones, acercarse a sus objetivos y demostrar que tienen argumentos para pelear por el campeonato.

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En esta etapa del certamen, cada resultado puede ser importante pensando en la clasificación. Algunos equipos quieren mantenerse en la parte alta, mientras que otros necesitan recuperarse para no perder terreno en la lucha por los puestos de Liguilla. Por eso, le preguntamos a la Inteligencia Artificial cómo terminarán los encuentros de la Jornada 11 y qué movimientos podrían producirse en la tabla de posiciones.

Los resultados que predijo la IA para la Jornada 11

La Inteligencia Artificial elaboró sus pronósticos para los nueve encuentros de la fecha, con marcadores que incluyen duelos parejos, victorias de los principales candidatos y algunos resultados que podrían modificar la pelea por los primeros lugares.

Estos son los resultados que predijo la IA para la Jornada 11 del Apertura 2026:

Puebla 1-1 León

Tigres 2-1 Toluca

Juárez 1-2 Tijuana

Querétaro 2-0 Atlante

Atlas 1-2 Chivas

América 2-1 Monterrey

Atlético San Luis 1-0 Santos Laguna

Pachuca 2-0 Necaxa

Pumas 1-1 Cruz Azul

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Uno de los partidos más atractivos será el enfrentamiento entre América y Monterrey, en el que la IA pronostica una victoria por 2-1 para las Águilas. De cumplirse el resultado, el conjunto azulcrema reforzaría su posición en lo más alto de la clasificación y daría otro paso en su objetivo de mantenerse como candidato al título.

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Así quedaría la tabla de posiciones tras la Jornada 11

Pos. Equipo Puntos 1 América 23 2 Chivas 21 3 Querétaro 20 4 Toluca 20 5 León 18 6 Cruz Azul 17 7 Tijuana 17 8 Atlas 17 9 Pachuca 15 10 Atlético San Luis 15 11 Puebla 15 12 Tigres 13 13 Pumas 13 14 Monterrey 13 15 Atlante 11 16 Santos Laguna 10 17 Necaxa 8 18 Juárez 3

En sintesis

La IA pronosticó la victoria del América 2-1 sobre Monterrey en la Jornada 11.

la victoria del América 2-1 sobre Monterrey en la Jornada 11. Chivas ganaría 2-1 el clásico ante Atlas según los pronósticos de la inteligencia artificial.

el clásico ante Atlas según los pronósticos de la inteligencia artificial. América mantendría el liderato del Apertura 2026 en la tabla de posiciones proyectada.