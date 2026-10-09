La Inteligencia Artificial predijo los resultados de la Jornada 11 del Apertura 2026

Después del parón por la fecha FIFA, vuelve el futbol mexicano con una jornada que promete emociones y enfrentamientos importantes para los equipos que buscan consolidarse en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Con nueve partidos por disputarse, los clubes intentarán sumar de a tres para escalar posiciones, acercarse a sus objetivos y demostrar que tienen argumentos para pelear por el campeonato.
En esta etapa del certamen, cada resultado puede ser importante pensando en la clasificación. Algunos equipos quieren mantenerse en la parte alta, mientras que otros necesitan recuperarse para no perder terreno en la lucha por los puestos de Liguilla. Por eso, le preguntamos a la Inteligencia Artificial cómo terminarán los encuentros de la Jornada 11 y qué movimientos podrían producirse en la tabla de posiciones.
Los resultados que predijo la IA para la Jornada 11
La Inteligencia Artificial elaboró sus pronósticos para los nueve encuentros de la fecha, con marcadores que incluyen duelos parejos, victorias de los principales candidatos y algunos resultados que podrían modificar la pelea por los primeros lugares.
Estos son los resultados que predijo la IA para la Jornada 11 del Apertura 2026:
- Puebla 1-1 León
- Tigres 2-1 Toluca
- Juárez 1-2 Tijuana
- Querétaro 2-0 Atlante
- Atlas 1-2 Chivas
- América 2-1 Monterrey
- Atlético San Luis 1-0 Santos Laguna
- Pachuca 2-0 Necaxa
- Pumas 1-1 Cruz Azul
Uno de los partidos más atractivos será el enfrentamiento entre América y Monterrey, en el que la IA pronostica una victoria por 2-1 para las Águilas. De cumplirse el resultado, el conjunto azulcrema reforzaría su posición en lo más alto de la clasificación y daría otro paso en su objetivo de mantenerse como candidato al título.
Dónde ver EN VIVO Tigres vs. Toluca por la jornada 11 de la Liga MX: TV y streaming online
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Así quedaría la tabla de posiciones tras la Jornada 11
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1
|América
|23
|2
|Chivas
|21
|3
|Querétaro
|20
|4
|Toluca
|20
|5
|León
|18
|6
|Cruz Azul
|17
|7
|Tijuana
|17
|8
|Atlas
|17
|9
|Pachuca
|15
|10
|Atlético San Luis
|15
|11
|Puebla
|15
|12
|Tigres
|13
|13
|Pumas
|13
|14
|Monterrey
|13
|15
|Atlante
|11
|16
|Santos Laguna
|10
|17
|Necaxa
|8
|18
|Juárez
|3
En sintesis
- La IA pronosticó la victoria del América 2-1 sobre Monterrey en la Jornada 11.
- Chivas ganaría 2-1 el clásico ante Atlas según los pronósticos de la inteligencia artificial.
- América mantendría el liderato del Apertura 2026 en la tabla de posiciones proyectada.