Tras abandonar la concentración de Portugal por diferencias con Jorge Jesús, Cristiano Ronaldo recibió una sanción provisional y quedó a la espera de la resolución del caso disciplinario que abrió la Federación.

Días después de todo el escándalo que se armó con Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración de la Selección de Portugal por diferencias con su entrenador, Jorge Jesús, se confirmó la decisión que tomaron con el futbolista de 41 años. La Federación Portuguesa de Fútbol anunció que CR7 fue suspendido provisionalmente y se le abrió un caso disciplinario para investigar lo ocurrido.

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La decisión se hizo oficial este 10 de octubre y el procedimiento fue declarado urgente. De esta manera, Cristiano Ronaldo deberá esperar el veredicto final para conocer qué consecuencias tendrá su polémica salida de la concentración. Por ahora, la suspensión es provisional y todavía no se confirmó cuál será la resolución definitiva.

El escándalo se desató luego de que Cristiano terminara muy enojado con Jorge Jesús, entrenador que justamente venía de dirigirlo en Al-Nassr. El delantero no había quedado conforme con lo sucedido después de que el técnico lo dejara en el banco ante Noruega y no le diera minutos, una situación que habría ido en contra de lo que esperaba el futbolista. Finalmente, CR7 optó por abandonar la concentración de Portugal.

El propio Cristiano explicó en un comunicado que, una vez terminado el Mundial 2026, había pensado seriamente en dejar la selección de su país. Sin embargo, desde la Federación y el cuerpo técnico le hicieron saber que contaban con él para los próximos desafíos y que todavía podía conseguir cosas importantes en su carrera. Esas palabras lo convencieron de continuar representando a Portugal.

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Sin embargo, la relación terminó atravesada por este conflicto. Cristiano quedó muy molesto con Jorge Jesús al considerar que el entrenador no cumplió con su palabra y tomó la decisión de marcharse de la concentración. Después de lo sucedido, el delantero reconoció su error y pidió disculpas, mientras que ahora la Federación abrió el expediente para determinar si corresponde un castigo definitivo.

El comunicado de la Federación Portuguesa de Futbol

“La iniciación de procedimientos disciplinarios contra Cristiano Ronaldo, por deliberación de la Sección No Profesional, del 9 de octubre de 2026, con el propósito de investigar cualquier relevancia disciplinaria de los hechos participados el 7 de octubre”, dice el comunicado en primer lugar.

Y luego agregaron: “Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estaba sujeto hasta la fecha de establecimiento, se determinó la suspensión preventiva no automática del jugador y se atribuyó al proceso el carácter de urgente”.

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