Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Al Diriyah por la jornada 8 de la Saudi Pro League: TV y streaming online

Al Nassr y Al Diriyah se enfrentan este viernes 9 de octubre, por la jornada 8 de la Saudi Pro League. Los detalles de la televisación.

El viernes 9 de octubre, Al Nassr recibe a Al Diriyah con la idea de meterse de lleno en la pelea de arriba en la Saudi Pro League.

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Es la fecha 8 del torneo y el local necesita sostener el nivel para no perderle pisada a los puestos de arriba, mientras que el visitante busca despegarse de la mitad de tabla para abajo.

Horario del partido

México: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, FOX Deportes, FOX One

Fox Soccer Plus, Fubo, FOX Deportes, FOX One España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos

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La actualidad de ambos equipos

Al Nassr llega tercero con 16 puntos en 7 partidos, en un presente irregular: empató 1-1 como visitante ante Al Khaleej, antes había ganado 2-1 de local a Abha y, previo a eso, cayó 1-2 frente a Al Ittihad. La idea es cortar esa alternancia de resultados y recuperar el funcionamiento que lo tiene metido en zona de privilegio.

Al Diriyah, en cambio, es octavo con 11 unidades y viene de un 0-0 sin goles en casa ante Abha. Antes de ese empate había sumado de a tres como visitante frente a Al Fateh, aunque también arrastra una derrota 0-2 como local contra Al Qadsiah. El equipo se mueve entre la irregularidad y la necesidad de sostener los puntos que ya sumó en las últimas fechas.

El historial entre Al Nassr y Al Diriyah

El historial entre ambos es corto pero muy parejo en cuanto a resultados: apenas se enfrentaron dos veces y en las dos ganó Al Nassr por amplio margen. La más reciente fue un 4-1 en agosto de este año, y antes, en 2016, un contundente 7-0. En ambos casos Al Diriyah hizo de local y no pudo torcer la historia frente a su rival de este viernes.

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Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/08/2026 Al Diriyah vs. Al Nassr 1-4 King's Cup 20/01/2016 Al Diriyah vs. Al Nassr 0-7 King's Cup

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Al Kholood vs. Al Qadsiah — viernes 9 de octubre, 07:50 hs

Al Fateh FC vs. Al Ahli — viernes 9 de octubre, 08:55 hs

Al Hazem vs. Neom SC — sábado 10 de octubre, 07:50 hs

Al-Ettifaq vs. Al Khaleej — sábado 10 de octubre, 08:55 hs

Al Hilal vs. Al Ittihad — sábado 10 de octubre, 12:00 hs

Al-Fayha vs. Al Riyadh — domingo 11 de octubre, 07:40 hs

Abha vs. Al-Faisaly — domingo 11 de octubre, 09:25 hs

Al Shabab vs. Al-Taawoun — domingo 11 de octubre, 12:00 hs

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En síntesis