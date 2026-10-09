Tras el gol de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Diriyah, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

Cristiano Ronaldo volvió al gol con Al-Nassr tras la polémica con Portugal y quedó más cerca de los 1000 tantos. Lionel Messi, por su parte, continúa en la carrera con 932 anotaciones.

Cristiano Ronaldo volvió a jugar de manera oficial este viernes con Al-Nassr después del escándalo que protagonizó con Portugal, donde abandonó la concentración del seleccionado europeo por diferencias con el entrenador. El delantero portugués dejó atrás la polémica y regresó a la actividad con su club en una nueva jornada de la Saudi Pro League.

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Al atacante le bastaron menos de 30 minutos para volver a marcar y demostrar que, a sus 41 años, sigue más vigente que nunca. Cristiano continúa haciendo historia en el futbol y mantiene entre ceja y ceja un objetivo que persigue desde hace tiempo: alcanzar los 1000 goles en su carrera profesional.

✨🇵🇹 Cristiano Ronaldo opens scoring for Al Nassr. https://t.co/Ux4Q55BBji — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 9, 2026

Por ahora, Al-Nassr le gana 1-0 a Al-Diriyah, con Ronaldo como protagonista del encuentro. El portugués volvió a demostrar su capacidad para aparecer en el momento indicado y aportar goles a un equipo que necesita seguir sumando puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la liga saudí.

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La carrera con Messi por los 1000 goles

Con este nuevo tanto, Cristiano Ronaldo alcanzó los 980 goles oficiales en su carrera profesional y quedó a solo 20 de llegar a la histórica cifra de los 1000. El portugués sigue alimentando su objetivo personal y cada partido con Al-Nassr representa una nueva oportunidad para acercarse a una marca que busca alcanzar antes de ponerle fin a su trayectoria.

Por su parte, Lionel Messi registra 932 goles oficiales, por lo que se encuentra a 68 tantos de alcanzar los 1000. El argentino también mantiene números extraordinarios, pero difícilmente pueda llegar a conseguir el objetivo antes de que termine el año.

En sintesis

Cristiano Ronaldo anotó gol con Al-Nassr y alcanzó los 980 tantos oficiales.

gol con Al-Nassr y alcanzó los 980 tantos oficiales. Cristiano Ronaldo quedó a solo 20 anotaciones de alcanzar la cifra de 1000 goles.

a solo 20 anotaciones de alcanzar la cifra de 1000 goles. Lionel Messi registra 932 goles oficiales, situándose a 68 tantos de los 1000.