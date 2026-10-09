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Tras el gol de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Diriyah, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

Cristiano Ronaldo volvió al gol con Al-Nassr tras la polémica con Portugal y quedó más cerca de los 1000 tantos. Lionel Messi, por su parte, continúa en la carrera con 932 anotaciones.

Cristiano Ronaldo vuelve a marcar en Arabia.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo vuelve a marcar en Arabia.

Cristiano Ronaldo volvió a jugar de manera oficial este viernes con Al-Nassr después del escándalo que protagonizó con Portugal, donde abandonó la concentración del seleccionado europeo por diferencias con el entrenador. El delantero portugués dejó atrás la polémica y regresó a la actividad con su club en una nueva jornada de la Saudi Pro League.

Al atacante le bastaron menos de 30 minutos para volver a marcar y demostrar que, a sus 41 años, sigue más vigente que nunca. Cristiano continúa haciendo historia en el futbol y mantiene entre ceja y ceja un objetivo que persigue desde hace tiempo: alcanzar los 1000 goles en su carrera profesional.

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Por ahora, Al-Nassr le gana 1-0 a Al-Diriyah, con Ronaldo como protagonista del encuentro. El portugués volvió a demostrar su capacidad para aparecer en el momento indicado y aportar goles a un equipo que necesita seguir sumando puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la liga saudí.

La carrera con Messi por los 1000 goles

Con este nuevo tanto, Cristiano Ronaldo alcanzó los 980 goles oficiales en su carrera profesional y quedó a solo 20 de llegar a la histórica cifra de los 1000. El portugués sigue alimentando su objetivo personal y cada partido con Al-Nassr representa una nueva oportunidad para acercarse a una marca que busca alcanzar antes de ponerle fin a su trayectoria.

Por su parte, Lionel Messi registra 932 goles oficiales, por lo que se encuentra a 68 tantos de alcanzar los 1000. El argentino también mantiene números extraordinarios, pero difícilmente pueda llegar a conseguir el objetivo antes de que termine el año.

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En sintesis

  • Cristiano Ronaldo anotó gol con Al-Nassr y alcanzó los 980 tantos oficiales.
  • Cristiano Ronaldo quedó a solo 20 anotaciones de alcanzar la cifra de 1000 goles.
  • Lionel Messi registra 932 goles oficiales, situándose a 68 tantos de los 1000.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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