Este martes 17 de noviembre de 2026 cierra la actividad internacional del año con un atractivo compromiso en territorio sudamericano. La Selección de Argentina recibe a su similar de Costa Rica a partir de las 17:00 hs (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El combinado albiceleste, dirigido por Lionel Scaloni, afronta su última presentación del calendario 2026 con la intención de darle rodaje a las nuevas caras del recambio generacional frente a su afición. Sin la presencia de referentes históricos en esta convocatoria, el estratega argentino apostará por un bloque dinámico que combina jerarquía en el mediocampo con juventud y desequilibrio en los últimos metros.
Por su parte, la Selección de Costa Rica llega a suelo argentino bajo la conducción técnica de Bryan Ruiz con la consigna de competir de igual a igual en una visita sumamente exigente. El cuadro centroamericano buscará mantener el orden táctico en su propia mitad de campo y aprovechar la velocidad de sus hombres en ofensiva para sorprender en patio ajeno.
La alineación de Argentina
- Emiliano Martínez
- Agustín Giay
- Leonardo Balerdi
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico o Román Vega
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Nico Paz
- Franco Mastantuono
- Julián Álvarez
- Gianluca Prestianni
La alineación de Costa Rica
- Patrick Sequeira
- Kenay Myrie
- Juan Pablo Vargas
- Francisco Calvo
- Joseph Mora
- Roan Wilson
- Carlos Mora
- Douglas López
- Andrey Soto
- Josimar Alcócer
- Manfred Ugalde
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En sintesis
- Argentina y Costa Rica se enfrentan este martes 17 de noviembre en Córdoba.
- Lionel Scaloni y Bryan Ruiz dirigen este partido amistoso desde las 17:00 horas.
- Emiliano Martínez, Enzo Fernández y Julián Álvarez lideran la alineación probable de Argentina.