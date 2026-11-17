Argentina vuelve a jugar en esta fecha FIFA tras la dura derrota por 2-1 en manos de Uruguay en La Bombonera.

Este martes 17 de noviembre de 2026 cierra la actividad internacional del año con un atractivo compromiso en territorio sudamericano. La Selección de Argentina recibe a su similar de Costa Rica a partir de las 17:00 hs (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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El combinado albiceleste, dirigido por Lionel Scaloni, afronta su última presentación del calendario 2026 con la intención de darle rodaje a las nuevas caras del recambio generacional frente a su afición. Sin la presencia de referentes históricos en esta convocatoria, el estratega argentino apostará por un bloque dinámico que combina jerarquía en el mediocampo con juventud y desequilibrio en los últimos metros.

Por su parte, la Selección de Costa Rica llega a suelo argentino bajo la conducción técnica de Bryan Ruiz con la consigna de competir de igual a igual en una visita sumamente exigente. El cuadro centroamericano buscará mantener el orden táctico en su propia mitad de campo y aprovechar la velocidad de sus hombres en ofensiva para sorprender en patio ajeno.

La alineación de Argentina

Emiliano Martínez

Agustín Giay

Leonardo Balerdi

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico o Román Vega

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Nico Paz

Franco Mastantuono

Julián Álvarez

Gianluca Prestianni

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La alineación de Costa Rica

Patrick Sequeira

Kenay Myrie

Juan Pablo Vargas

Francisco Calvo

Joseph Mora

Roan Wilson

Carlos Mora

Douglas López

Andrey Soto

Josimar Alcócer

Manfred Ugalde

En sintesis