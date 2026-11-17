Descubre cuál es la actualidad del portero que es emblema en los libros de la escuadra centroamericana.

Cuando los aficionados de Argentina se enteraron que cruzarían a Costa Rica en esta ventana de selecciones, todos pensaron en el mismo nombre como atractivo. Los fanáticos albicelestes esperaban ver a Keylor Navas visitando su país, siendo este figura no solo de los centroamericanos sino también de gran pasado en Real Madrid.

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Sin embargo, cuando salió a la luz la convocatoria de cada uno, se supo que el golero no será parte del amistoso ante Argentina. Esa noticia desilusionó a muchos futboleros, algunos simpatizantes del ‘Merengue’, que no lo podrán ver en persona. Y a partir de allí comenzaron especulaciones que no se asociaban con la realidad.

A partir de esa ausencia en la lista, algunos especularon con que la leyenda se había retirado y que por ello ya no integraba más la Selección de Costa Rica. Pero eso no es cierto y el extraordinario guardameta sigue jugando, y encima en un club histórico del continente. De hecho, varios clubes argentinos han enfrentado a su equipo.

¿En qué equipo juega Keylor Navas, que no viajó al Argentina vs. Costa Rica?

El arquero de la Selección de Costa Rica milita en los Pumas de la UNAM, uno de los clubes grandes de México. Allí no solo es el portero titular del equipo sino además quien porta el gafete de titular. No necesitó grandes rendimientos, más allá de que sí los tuvo, para ganarse esa cinta y ser uno de los referentes de la plantilla principal.

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En su primer semestre como jugador de Pumas, Keylor Navas viene de ser subcampeón de la Liga MX, el torneo de Primera División del futbol mexicano. En este segundo semestre que está disputando, está intentando meter al club en los Playoffs. El sueño del cancerbero es marcharse de México habiendo ganado por lo menos un título.

Keylor con su medalla de subcampeón [Foto: Getty]

¿Por qué Keylor Navas no viajó al Argentina vs. Costa Rica si sigue jugando?

Vale mencionar en este punto que el golero no se retiró de la Selección de Costa Rica, como sí le ha sucedido a otras figuras de su generación. En su caso, se quedó en México porque se está recuperando de unas molestias en la rodilla y debía permanecer con los médicos del club. Así, sintonizará el amistoso de su país desde lejos.