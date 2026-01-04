Real Madrid no quiere bajarse de la pelea por el campeonato y sabe que no puede dejar más puntos en el camino. En la antesala de una nueva jornada de LaLiga, el margen de error es mínimo y cada partido empieza a sentirse como una final para los dirigidos por Xabi Alonso.

Actualmente, los Merengues se encuentran a siete puntos del líder, Barcelona, aunque una victoria les permitiría recortar la diferencia a cuatro unidades. Del otro lado, los culés llegan fortalecidos tras imponerse 2-0 en el clásico ante Espanyol, resultado que los mantiene como los principales candidatos al bicampeonato del futbol español.

El cierre de 2025 fue positivo para el Real Madrid, que logró un sólido triunfo por 2-0 frente a Sevilla. Ese resultado renovó las ilusiones del equipo blanco, que se mantiene firme en la lucha y con la convicción de que todavía hay margen para pelear hasta el final.

Desde las 9:15 horas de la CDMX, el Santiago Bernabéu será el escenario del duelo ante Real Betis, en busca de tres puntos clave. Sin embargo, la gran ausencia será Kylian Mbappé, quien no estará disponible tras sufrir un esguince en la rodilla izquierda, una baja sensible en el ataque merengue.

El conjunto verdiblanco tampoco puede relajarse. Betis llega ubicado en puestos de competiciones europeas y necesita sumar para no perder terreno en una tabla muy ajustada. La visita promete ser un rival incómodo, con jugadores capaces de marcar diferencia en ataque.

Los titulares del Real Madrid para recibir a Betis

Thibaut Courtois

Federico Valverde

Antonio Rüdiger

Raúl Asencio

Álvaro Carreras

Aurélien Tchouaméni

Eduardo Camavinga

Jude Bellingham

Vinícius Júnior

Rodrygo

Gonzalo García

Alineación de Real Betis para visitar al Madrid

Álvaro Valles

Ángel Ortíz

Natan

Marc Bartra

Ricardo Rodríguez

Marc Roca

Nelson Deossa

Pablo Fornals

Aitor Ruibal

Antony

Cucho Hernández

